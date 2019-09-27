СМИ: алтайский насильник Сатлаев задержан на Кипре

Новости 27.09.2019 11:10 3441

В СМИ появилась информация о задержании алтайского насильника на Кипре. По подозрению в грабеже в Керинии местная полиция арестовала 27-летнего россиянина. Об этом сообщает сайт Kıbrıs Gazetesi.

Известно, что ночью 22 сентября он напал на женщину, начал ее дошить до потери сознания, после чего схватил ее сумку с 300 турецкими лирами и 35 евро и сбежал. Вскоре после изучения камер наблюдения его вычислили и задержали.

Полиция выяснила, что на север Кипра он прибыл 19 августа, а его документы оказались поддельными. После установления личности арестованного, оказалось, что он находится в федеральном и международном розыске по подозрению в изнасиловании, которое он совершил в Барнауле.

Бывший следователь из Горно-Алтайска объявлен в федеральный розыск Новости 23.08.2019 10:10 Его подозревают в изнасиловании женщины в Барнауле 1797

В России он известен как серийный насильник и бывший старший следователь Александр Сатлаев.

Согласно законодательству непризнанной мировым сообществом Турецкой Республики Северного Кипра, за грабеж при отягчающих обстоятельствах преступнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, в ночь на 4 августа в подъезде одного из домов Барнаула молодой человек изнасиловал девушку. Личность подозреваемого оперативники установили на следующий день.

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В июле 2015 года городской суд Горно-Алтайска приговорил его в шести годам колонии. Кроме того, по факту двух покушений на изнасилование его оправдали и еще один эпизод был переквалифицирован.

Находясь в колонии для бывших сотрудников органов в Нижнем Тагиле, Сатлаев потребовал компенсацию от госказны за эпизоды, по которым был оправдан. Ему удалось отсудить у Минфина России 50 тыс. рублей.

В начале 2019 года экс-следователь подал прошение об условно-досрочном освобождении. Ему удалось убедить суд в достижении позитивных изменений поведения. Уже 5 марта Сатлаев вышел на свободу, примерно на год раньше истечения назначенного ему срока.