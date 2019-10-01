«Алтайэнергосбыт» модернизировало освещение в барнаульской «Титов-Арене»

28 сентября в Барнауле состоялось торжественное открытие ледового дворца спорта «Титов-Арена». АО «Алтайэнергосбыт» внесло свой вклад в повышение энергоэффективности спортивного комплекса за счёт модернизации внутренних систем освещения.

В частности, было установлено энергосберегающее оборудование, заменены устаревшие лампы на современные светодиодные светильники. Согласно техническим параметрам проекта за 3 года ледовый дворец сэкономит 939 907, 55 кВт*ч электроэнергии, что в денежном эквиваленте равно почти 4,5 млн рублей.

Генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт» Валерий НАГОРНОВ:

Благодаря модернизации, экономия на освещении арены составит около 75%! Наша компания направила в проект около 4 млн рублей собственных средств, а возврат инвестиций будет осуществляться ледовым дворцом в течение 3-х лет за счёт получаемой экономии. Установить современное светотехническое оборудование, не привлекая личных средств, спорткомплекс смог благодаря механизму энергосервисного контракта. При этом, «Алтайэнергосбыт» даёт гарантию на свою работу 5 лет. Для нас этот проект особенно ценен, поскольку имеет огромное значение для развития детского и взрослого спорта, воспитания здорового поколения, поддержки алтайского хоккейного движения в целом.