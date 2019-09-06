Пятиэтажные школы разрешили строить в России

Министерство строительства и ЖКХ России смягчило требование к допустимому количеству этажей в школах. Об этом заявил глава ведомства Владимир Якушев, пишет «Коммерсант».
До этого можно было строить четырехэтажные школы. По словам министра, такие перемены в документах инициированы реализацией национального проекта «Жилье и городская среда».
«Использование пятого этажа мы предусмотрели с учетом ограничений требований пожарной безопасности»,— объяснил глава Минстроя.
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Также изменение требований коснулось и актовых залов, которые теперь можно размещать не только на втором, но и на третьем этаже. Ранее из-за требований к нормативу площади земельного участка нельзя было реконструировать школы, если площадь участка была меньше норматива. Другими словами, было необходимо уменьшить вместимость школы под площадь фактического земельного участка.
«Это сделать невозможно в условиях сложившейся застройки. Все проблемы были озвучены регионами. Мы среагировали на них: изменения вступят в силу через полгода»,— заключил Якушев.
На реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в течение следующих трех лет из бюджета выделят 400 млрд рублей.
Из этого объема именно на развитие городской среды, как следует из паспорта нацпроекта, предполагается направить около 141,5 млрд рублей.
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