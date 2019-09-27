Алтайский государственный медицинский университет празднует 65-летний юбилей

Новости 27.09.2019 11:50 181

1 октября, в День истории вуза, который в этом году ознаменован 65-летием со дня начала занятий в Алтайском медицинском институте, в медуниверситете пройдет ряд торжественных мероприятий. В первой половине дня ведущие профессора АГМУ встретятся с первокурсниками и поделятся воспоминаниями о своих учителях, студенческой жизни, примерами из врачебной практики.

В 14 часов на прилегающей территории с правой стороны от входа в главный корпус медуниверситета начнется закладка Аллеи профессоров - учителей АГМУ. Вместе с ректором АГМУ Игорем Салдан 15 голубых елей в честь 15 учителей - Ефима Борисовича Берхина, Анатолия Григорьевича Варшавского, Анатолия Афанасьевича Волощенко, Юрия Михайловича Дедерера, Владимира Васильевича Дубилей, Галли Абгаровны Кайсарьянц, Федора Митрофановича Коломийцева, Марты Григорьевны Коломийцевой, Зинаиды Евсеевны Матусис, Израиля Исааковича Матусиса, Анатолия Витальевича Овчинникова, Петра Петровича Рахтанова, Зуферы Валеевны Уразаевой, Соломона Натановича Хейфец, Михаила Львовича Цырульникова - высадят их ученики - профессора и преподаватели вуза.

Параллельно в продолжение Аллеи в честь почетных профессоров вуза с левой стороны будет высажено еще 7 голубых елей в честь новых почетных профессоров. В год 65-летия вуза это звание присвоено Николаю Федоровичу Герасименко, Владимиру Михайловичу Гранитову, Владимиру Афанасьевичу Кожевникову, Александру Федоровичу Лазареву, Александру Израилевичу Неймарку, Владимиру Ивановичу Оскреткову, Владимиру Эдуардовичу Янковскому.

Продолжится торжественная часть закладкой исторической капсулы с посланием, адресованным студентам, преподавателям и сотрудникам АГМУ, которые будут учиться и работать в вузе в 2054 году - году столетнего юбилея университета. Капсула из желтого металла с посланием в будущее будет помещена в центре круга на площадке перед входом в главный корпус вуза, под надпись «65 лет АГМУ».