Алтайский сенатор рассказал о реализации госпрограммы развития сельских территорий

Новости 27.09.2019 10:22 167

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов принял участие в выездном заседании Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, посвященное роли субъектов Российской Федерации в реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Мероприятие состоялось в Новгородской области.

Выездные заседания в субъекты Российской Федерации становятся традиционной формой работы Комитета, - отметил парламентарий и напомнил, что весной этого года сенаторы приняли активное участие в работе большого форума, посвященного развитию сельских территорий в Алтайском крае – субъекте, который за свою вековую историю успел зарекомендовать себя как крупнейший аграрный регион России с большой долей сельского населения.

Сенатор заметил, что во внутренней политике государства, наряду с решением основных задач развития аграрного сектора экономики, таких как ускорение технико - технологического обновления и повышения инвестиционной привлекательности отрасли, весьма актуальным вопросом является улучшение качества жизни сельских жителей. В своем Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации особо отмечал проекты, связанные с развитием сельских территорий, совершенствованием инфраструктуры и улучшением кадровой обеспеченности российской глубинки. Решить эти и другие проблемы на селе призвана госпрограмма комплексного развития сельских территорий.

«Нам важно сохранить долю сельского населения в общей численности жителей страны, обеспечив гражданам комфортные условия проживания в сельской местности», - считает Белоусов. Он подчеркнул, что в основе новой госпрограммы комплексного развития сельских территорий используется проектный подход, чтобы учитывать потребности каждого конкретного населенного пункта, поэтому для реализации госпрограммы потребуется активная позиция общественности, бизнеса и власти.

«Предложения по приоритетным проектам формируются на местах. Активная позиция бизнеса, власти и общества позволит реализовать самые смелые местные инициативы граждан, а также инициативы территориальных общественных самоуправлений не только в сфере благоустройства, но и в части развития социально-значимой инфраструктуры на селе, приблизив уровень жизни сельских жителей к городскому», - заключил парламентарий.

Участниками выездного заседания Комитета стали члены Совета Федерации, представители региональных органов государственной власти, гражданские активисты и представители бизнес-сообщества.