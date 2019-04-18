Звезда «Глухаря» устроил дебош на борту самолета Барнаул - Москва

Новости 27.09.2019 9:50 527

Известный актер Максим Аверин устроил дебош на борту самолета, следовавшего рейсом «Барнаул-Москва». После ЧП его оштрафовали за хулиганство, пишет ТАСС.

Как информирует пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, самолет совершал рейс, в котором находился пьяный пассажир.

Мужчина вел себя агрессивно, был груб с персоналом, при общении использовал нецензурную брань. Как только самолет приземлился, дебошира передали транспортной полиции.

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«По прибытии наряда экипаж воздушного судна пояснил, что два пассажира, один из которых, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, безадресно выражались нецензурной бранью», - пояснили в полиции.

Отметим, оба правонарушителя были доставлены в дежурную часть. По данным правоохранительных органов, Аверин оштрафован на 500 рублей и в настоящее время вышел из отделения полиции.

Ранее сообщалось, народный артист России Александр Панкратов-Черный устроил аналогичный пьяный дебош на борту самолета Барнаул - Москва. Мужчина хулиганил на борту воздушного судна «Аэрофлота».