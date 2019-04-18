Звезда «Глухаря» устроил дебош на борту самолета Барнаул - Москва

Известный актер Максим Аверин устроил дебош на борту самолета, следовавшего рейсом «Барнаул-Москва». После ЧП его оштрафовали за хулиганство, пишет ТАСС.
Как информирует пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, самолет совершал рейс, в котором находился пьяный пассажир.
Мужчина вел себя агрессивно, был груб с персоналом, при общении использовал нецензурную брань. Как только самолет приземлился, дебошира передали транспортной полиции.
ЧП произошло на борту воздушного судна «Аэрофлота»
«По прибытии наряда экипаж воздушного судна пояснил, что два пассажира, один из которых, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, безадресно выражались нецензурной бранью», - пояснили в полиции.
Отметим, оба правонарушителя были доставлены в дежурную часть. По данным правоохранительных органов, Аверин оштрафован на 500 рублей и в настоящее время вышел из отделения полиции.
Ранее сообщалось, народный артист России Александр Панкратов-Черный устроил аналогичный пьяный дебош на борту самолета Барнаул - Москва. Мужчина хулиганил на борту воздушного судна «Аэрофлота».
И никто из сотни пассажиров не снял Аверина на телефон? Брехнёй пахнет.