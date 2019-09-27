Подготовка к отопительному сезону в Алтайском крае почти завершена

Новости 27.09.2019 9:15 814

Объекты ЖКХ в Алтайском крае активно подготавливаются к отопительному сезону 2019-2020. Все необходимые работы подходят к завершению. Краевым правительством было направлено на эти цели более 4 млрд рублей. Масштабная подготовка находится на личном контроле главы региона Виктора Томенко.

Для выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду были организованы плановые ремонтные работы. В том числе краевая администрация провела обновление оборудования для надежного и бесперебойного снабжения энергоресурсами населения, объектов социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса.

Редакция «Политсибру» собрала все данные о том, как были реализованы ремонтно-инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций, а также в какой стадии готовности находятся теплосети и котельные.

Паспорта готовности любой ценой

Результатом работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства должно стать получение паспорта готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период. При этом не все муниципалитеты на данный момент оказались готовы к отопительному сезону По состоянию на середину сентября 18 муниципальных образований региона не успевали получить паспорт готовности к нужному сроку. Причина – нескоординированность работы глав, которые не приняли вовремя необходимых мер. Такая позиция муниципальной власти вызвала недоумение у губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

«Многие уже привыкли: в разговоры с энергетиками не вступают, деньги им тоже не платят, никаких работ не ведут, никуда не обращаются, потом ждут, что им отказывают, получают протест от прокуратуры и сидят на месте дальше. Но мы намерены разорвать этот порочный круг. У всех были возможности свои вопросы порешать, кто-то этим воспользовался, а кто-то — нет. В любом случае то, что десятки котельных отключены — это нонсенс и повод для оргвывоводов. Надо всегда стремиться свести все замечания к нулю, и желательно делать это не сейчас, а в середине августа <...> Мы вместе пообещали, что выйдем на 100% готовности паспортов. Помните, что я с вами в одной связке. Вот и посмотрим сейчас — вместе мы работаем, сообща или нет», - заявил глава региона, призвав коллег работать координированно и на опережение.

Как отмечают специалисты энергетического комплекса края, такая позиция глав муниципалитетов – ничего не делать, нам все равно помогут – действительно сложилась в последние несколько лет. Решительность губернатора Томенко заставить глав муниципалитетов действовать в рамках экономической и правовой логики в отношениях с поставщиками энергоресурсов оценили как сами главы проблемных районов края, так и энергетики. Спустя меньше недели после проведения совещания главы районов решили вопросы возобновления энергоснабжения по большинству котельных.

Вместе с тем, в целях оказания финансовой поддержки, глава Алтайского края Виктор Томенко принял решение о выделении средств из краевого бюджета 22 муниципальным образованиям, у которых сложилась наиболее сложная ситуация. Им направлено 52,8 млн рублей.

Ремонт и модернизация

За счет средств ресурсоснабжающих организаций и бюджетов всех уровней улучшают также объекты теплоснабжения. Например, практически завершена работа по установке 22 модульных котельных. Сейчас идет монтаж трех модульных котельных, запуск которых планируется в октябре-ноябре нынешнего года.

Что касается других объектов, то на сегодняшний день проведена замена 207 котлоагрегатов, в процессе установки находятся 15 котлов. Помимо этого ведется капремонт 115 км теплосетей.

Прежде всего, программа модернизации объектов теплоэнергетики направлена на снижение износа и повышение энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры. Таким образом, можно с уверенностью говорить, что все необходимые работы выполняются в полном объеме.

На данный момент к зиме подготовлено 1830 объектов малой теплоэнергетики, проверено более 3 тысяч км тепловых и 14 тысяч км водопроводных сетей. Переложено 93 км ветхих тепловых и 157 км ветхих водопроводных сетей, заменено 207 котлоагрегатов.

Запасы топлива составляют более 100%

Для объектов малой теплоэнергетики в городах и районах края требуется 642 тысяч тонн угля, в том числе 256 тысяч тонн для бюджетников и 386 тысяч тонн – для жилищного фонда и прочих объектов.

Также к началу отопительного сезона в регионе создан нормативный запас топлива. Он составляет – 130,7 тысяч тонн. Сейчас на угольных площадках края находиться 132 тысяч тонн – это 101,3% от нормативного количества для этого времени.

Кроме того, сформирован резервный запас угля – 51,5 тысяч тонн, который размещается на 14 угольных площадках края, в том числе на начало отопительного периода завезено 26,6 тысяч тонн.

Ростехнадзор проверит объекты ЖКХ

Теперь городам и селам надо устранить все замечания и получить паспорта готовности к отопительному сезону. Известно, что в текущем году работа по проверке муниципальных образований на предмет устранения замечаний, выявленных в предыдущем году, началась с 15 июля.

Внеплановые проверки объектов теплоснабжения будут проводиться Сибирским управлением Ростехнадзора до 30 сентября. Плановыми проверками результатов их работы Ростехнадзор займется с октября по ноябрь.

Также ресурсоснабжающие организации завершают исполнение своих производственных программ в сфере водоснабжения. В 46 населенных пунктах проводится капитальный ремонт 86 скважин. Это позволит улучшить качество водоснабжения более 246 тысяч человек. Отмечается, что на сегодняшний день пробурено 72 скважины, в процессе выполнения работ - 14 скважин.

Работа по капитальному ремонту скважин проводится, начиная с 2016, за период с 2016 по 2018 годы выполнен капитальный ремонт 127 скважин. Более того, была проведена реконструкция и замена 158 км водопроводных сетей.

Напоминаем, что 25 сентября официально стартовал отопительный период в Бийске и Барнауле.