Арестованную технику «Золота Курьи» пустят с молотка за 24,5 млн рублей

Арестованное имущество ООО «Золото Курьи» передано на торги постановлением судебного пристава-исполнителя ОСП Курьинского района УФССП России по Алтайскому краю. Об этом сообщается на официальном сайте барнаульской мэрии.
Всего на торги будет отдельными лотами выставлено 16 единиц техники, 13 из которых выставляется повторно. Практически все машины серьезно повреждены, шесть – в нерабочем состоянии. Многие не имеют двигателя, колес, коробки передач. На аукцион выставлено три экскаватора, две буровые установки, автогрейдер и различные грузовики.
Общая начальная цена реализуемого имущества составляет 24,5 млн рублей, задаток должен составлять половину от начальной цены лота. Шаг аукциона установлен в размере 1% от начальной стоимости и остается неизменным на протяжении всего времени проведения аукциона.
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Прием заявок на участие в аукционе начался сегодня в 16:00 и закончится 21 октября в это же время. Сам аукцион состоится спустя неделю – 28 октября.