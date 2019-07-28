Житель алтайского села ответит за убийство 11-месячного сына своей сожительницы

Новости 27.09.2019 8:13 200

Расследование уголовного дела в отношении жителя Каменского района, обвиняемого в убийстве 11-месячного сына своей сожительницы, завершено в Алтайском крае.

По данным регионального Следкома, жительница алтайского села, на воспитании которой находились трое малолетних детей, стала проживать с неоднократно судимым братом подруги.

«С января 2019 года мужчина неоднократно применял в отношении нее физическую силу, однако женщина не обращалась в правоохранительные органы, надеясь, что гражданский муж исправится», - говорится в сообщен6ии ведомства.

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Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева пояснила, что в мая нынешнего года обвиняемый стал на почве ревности стал избивать сожительницу и угрожал убийством. В результате злоумышленник нанес не менее 23 ударов по телу женщины, зная, что она беременна.

Спустя некоторое время, находясь в доме совместно с 11-месячным сыном своей гражданской жены, рецидивист нанес по телу мальчика несколько ударов, а затем задушил его, уточнили в СК по региону.

В ходе предварительного следствия обвиняемый дал признательные показания, однако в содеянном не раскаялся. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.