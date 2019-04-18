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Девушку из Бийска с редким заболеванием прооперировал робот

Новости
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Девушка из Бийска  получила шанс на выздоровление, после рождения у нее диагностировали редкую анатомию – органы и сосуды сердца были расположены зеркально. Недуг исправила роботизированная система Stereotaxis Niobe, пишет «АиФ» - Алтай».

Мама Ангелины Валентина рассказала, что через 10 минут после рождения девочка потеряла сознание. Врачи отправили новорожденную в реанимацию. Как выяснилось, у ребенка сильные шумы в сердце.

«Врачи сказали, что ничего сделать не могут и направили в кардиоцентр. Однако и там в помощи отказали, пояснив, что такого оборудования у них нет. Отправили, можно сказать, умирать», - пояснила Валентина.

Помощь родителям оказали в новосибирской клинике имени Мешалкина. Ребенок ежегодно наблюдался у специалистов. С чем связан её феномен – никто точно сказать не может. Став старше, Ангелина решила, что хочет стать преподавателем начальных классов и поступила в Бийский педагогических колледж.

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Зеркальное расположение органов спровоцировали появлений аритмии: сильное биение сердца и нехватка кислорода по ощущению. Девушке потребовалось две операции, прежде чем недуг исправила роботизированная система Stereotaxis Niobe. Лишь она могла добраться до участка аритмии, который находился в труднодоступной камере сердца.

Уже на второй день после операции девушка могла встать с кровати. В настоящее время она находится в Бийске и уже приступила к занятиям в колледже.

Автор: Политсиб.ру

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