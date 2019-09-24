Генпрокурор России анонсировал массовые проверки в лесной отрасли

Новости 26.09.2019 19:30 389

Генеральный прокурор России Юрий Чайка, во время совещания в Красноярске заявил о скорых массовых проверках в лесной отрасли после сильных пожаров в Сибири. Об этом сообщает Тайга.инфо.

По его словам, огонь в Иркутской области не был вовремя остановлен из-за «волокиты и безответственной позиции некоторых должностных лиц». Он также дал понять, что существуют версии о покровительстве со стороны региональных чиновников незаконных вырубок леса.

Генпрокурор предупредил, что после подобной ситуации планируются массовые проверки в лесной отрасли в 2020 году. Также он призвал прокуроров оценить работу властей по результатам планирования лесоустройства. По словам Чайки, в случае некачественного выполнения работы должностными лицами, они должны быть привлечены к ответственности.

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Он обвинил в распространении пожаров чиновников, которые не придали значения возгоранию на первых этапах, что и привело к распространению огня с 5 гектаров до 1,2 тысяч гектаров.

«Безответственная позиция некоторых должностных лиц о нецелесообразности тушения небольших лесных пожаров, находящихся далеко от населенных пунктов, приводит к серьезным последствиям. В Иркутской области из-за волокиты площадь возгорания увеличилась в несколько раз, огонь дошел до Прибайкальского национального парка и вплотную приблизился к жилым домам», — произнес Чайка.

Генпрокурор также поднял вопрос о проблеме незаконных вырубок леса, которые идут «при попустительстве, а иногда и явном покровительстве должностных лиц региональных органов лесного хозяйства, в том числе под видом проведения санитарно-оздоровительных мероприятий».