После авиакатастрофы в барнаульском аэропорту госпитализирован один человек

Новости 26.09.2019 18:15 464

После ЧП в барнаульском аэропорту госпитализация потребовалась одному человеку, всего за медицинской помощью обратились 49 человек. Эту информацию подтвердил в ходе пресс-конференции министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Напомним, авиаинцидент произошел 25 сентября в 21:15 по местному времени. В аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. Воздушное судно летело из вьетнамского города Камрани. При посадке произошла аварийная ситуация – правая стойка шасси вышла из строя и загорелась. На борту находились 344 человека, включая 10 членов экипажа.

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Министр здравоохранения Дмитрий Попов подтвердил, что в медицинские учреждения всего обратилось 49 человек. Во время ЧП было задействовано семь бригад скорой помощи.

«Диагностики и стационарного обследования потребовали семь пассажиров. В итоге, с перелом позвоночника в городскую больницу №1 госпитализировали одного человека. У остальных шести были повреждения легкой степени тяжести. В основном это ушибы, в двух случаях переломы, которые потребовали амбулатрного оказания помощи и последующего лечения», - подчеркнул Попов.

Министр здравоохранения также добавил, что информация о пострадавших менялась. По его словам, цифру в 49 пострадавших пока можно назвать не совсем окончательной, так из-за стрессовой ситуации многие могли не заметить повреждений.

Председатель регионального правительства Игорь Степаненко в ходе пресс-конференции обратил внимание, что в этот день в аэропорту проводились учения. «Так вышло, что по легенде 25 сентября сотрудники МЧС тушили условный пожар на воздушном транспорте в барнаульском аэропорту. В утренние часы пожарные участвовали в учениях, это способствовало более слаженным действиям спасательных служб во время ЧП. Многие это восприняли, как продолжение учений», - прокомментировал Степаненко.- Все службы сработали не только своевременно, но и эффективно. Пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов. Во время эвакуации угрозы дальнейшего возгорания не существовало. Мы понимаем, что данное авиационное происшествие – случай исключительный».

Начальник ГУ МЧС Александр Макаров добавил, всего в ликвидации данного авиапроисшествия участвовало 186 человек и 49 единиц техники.

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«Подразделения МЧС России находились в зоне авиа происшествия уже через 10 минут после поступления информации. Подразделения аэропорта были задействованы в ликвидации возгорания уже спустя доли минуты после сообщения диспетчера. Силы и средства действовали оперативно и слаженно, оцениваю на удовлетворительно», - прокомментировал ситуацию Макаров.

Директор авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко отметил, что в связи с инцидентом барнаульский аэропорт временно закрывали до 01:00 ночи, чтобы осмотреть ВПП. Все утренние рейсы были выполнены, на данный момент аэропорт работает в штатном режиме.