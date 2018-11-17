Кабмин 2.0. Молодежное правительство создается в Алтайском крае

24 сентября вышло постановление правительства Алтайского края о создании нового регионального органа – Молодежного правительства.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, подобные органы уже действуют в 72 субъектах РФ, общее число их участников превышает 20 тысяч человек. Они ежегодно проводят более 10 съездов и более 100 окружных форумов. Молодежные правительства регионов входят в Ассоциацию молодежных правительств РФ. На «взрослые» такие молодежные правительства похожи мало - они, скорее, напоминают различные координационные советы.
Новая структура из 21 человека (в число которых войдут председатель, его заместитель и секретарь) будет представлять собою коллегиальный совещательный орган, действующий на общественных началах. Молодежному правительству будут назначены наставники из числа действующих сотрудников органов исполнительной власти.
В число функций Молодежного правительства Алтайского края войдут:
Кроме того, новый орган будет участвовать в обсуждении и подготовке правовых актов региональных органов исполнительной власти, а также проводить различные мероприятия (конференции, круглые столы, форумы и так далее).
Деятельность Молодежного правительства будет осуществляться согласно годовым планам. По итогам каждого квартала отчет о проделанной работе направляется в Управление молодежной политики Алтайского края. На заседаниях будут присутствовать представители краевых органов исполнительной власти, включая губернатора, либо представители консультативных органов при краевом правительстве, либо иные эксперты из сферы молодежной политики.
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Чтобы стать членом Молодежного правительства, придется пройти конкурс: подать документы и представить свою программу развития любой отрасли региона (здравоохранения, строительства, связи, транспорта, сельского хозяйства и пр.). Возрастной ценз для кандидатов составляет 18-35 лет. Препятствиям также будут ограниченная дееспособность и наличие непогашенной судимости.
Срок полномочий членов Молодежного правительства составляет два года. Основаниями для их досрочного сложения станут: