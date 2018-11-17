Кабмин 2.0. Молодежное правительство создается в Алтайском крае

Новости 27.09.2019 7:10 902

24 сентября вышло постановление правительства Алтайского края о создании нового регионального органа – Молодежного правительства.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, подобные органы уже действуют в 72 субъектах РФ, общее число их участников превышает 20 тысяч человек. Они ежегодно проводят более 10 съездов и более 100 окружных форумов. Молодежные правительства регионов входят в Ассоциацию молодежных правительств РФ. На «взрослые» такие молодежные правительства похожи мало - они, скорее, напоминают различные координационные советы.

Новая структура из 21 человека (в число которых войдут председатель, его заместитель и секретарь) будет представлять собою коллегиальный совещательный орган, действующий на общественных началах. Молодежному правительству будут назначены наставники из числа действующих сотрудников органов исполнительной власти.

Интересно, что в 2017 году красноярское отделение «Российского союза молодежи» (РСМ) запрашивало президентский грант в размере полумиллиона рублей на создание Молодежных правительств в девяти регионах Сибирского федерального округа (общая стоимость реализации проекта составляла почти 800 тысяч рублей), однако не получило поддержки. В описании также упоминалось, что по итогам рейтинга, составленного Ассоциацией молодежных правительств России, красноярское на протяжении шести лет признавалось лучшим в РФ. Самые первые молодежные правительства появились в 1996 году в Курганской и Ярославской областях.

Как это будет?

В число функций Молодежного правительства Алтайского края войдут:

Анализ текущей социально-экономической ситуации и правовых актов краевого правительства. Результаты исследований будут доводиться до сведения соответствующих ведомств;

Мониторинг мнения молодежи по различным проблемам социально-экономической политике Алтайского края и разработка предложений по их решению;

Организация и проведение информационной работы среди молодежи.

Кроме того, новый орган будет участвовать в обсуждении и подготовке правовых актов региональных органов исполнительной власти, а также проводить различные мероприятия (конференции, круглые столы, форумы и так далее).

Деятельность Молодежного правительства будет осуществляться согласно годовым планам. По итогам каждого квартала отчет о проделанной работе направляется в Управление молодежной политики Алтайского края. На заседаниях будут присутствовать представители краевых органов исполнительной власти, включая губернатора, либо представители консультативных органов при краевом правительстве, либо иные эксперты из сферы молодежной политики.

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Чтобы стать членом Молодежного правительства, придется пройти конкурс: подать документы и представить свою программу развития любой отрасли региона (здравоохранения, строительства, связи, транспорта, сельского хозяйства и пр.). Возрастной ценз для кандидатов составляет 18-35 лет. Препятствиям также будут ограниченная дееспособность и наличие непогашенной судимости.

Срок полномочий членов Молодежного правительства составляет два года. Основаниями для их досрочного сложения станут: