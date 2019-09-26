Фотоэкскурсия: как выглядит барнаульская «Титов-Арена» после серьёзного ремонта

Новости 26.09.2019 16:50 1110

Дворец зрелищ и спорта откроют в столице Алтайского края после капитального ремонта уже 28 сентября. Накануне открытия для журналистов провели экскурсию по обновленной «Титов-Арене».

Ранее сообщалось, что церемонию открытия пришлось отложить по техническим причинам. Билеты, приобретенные на матч 26 сентября на этой арене, действительны.

Новый собственник «Титов-Арены» Михаил Дроздов заверил, что зрителей ожидает масштабное шоу, сопоставимое по уровню с лучшими шоу Континентальной хоккейной лиги.

Примечательно, в программе будет задействован самый большой куб за Уралом, его установили в здании во время ремонта.

«Хотим удивить зрителей световым шоу (мэппинг-шоу), представить Дворец, команду и алтайский хоккей в новом качестве, которого Барнаул еще не видел. Накануне проведем пробный тест, приедут специалисты из Беларуси, которые занимались оснащением хоккейных коробок КХЛ», - рассказал Михаил Дроздов.

На данный момент активно идут продажи билетов на матч-открытие. Организаторы ожидают, что на трибунах будет аншлаг.