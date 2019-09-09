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Барнаульский водоканал внедряет инновационную технологию

Новости
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Очистка воды в Барнауле отныне производится по новой передовой технологии. Корреспондент «Политсибру» побывал на очистных сооружениях и ознакомился с изменившимся процессом, а также пообщался с сотрудниками и руководством водоканала.

Хлор – безопасно применять, опасно возить.

Известно, что для обеззараживания воды во всем мире применяется хлор, и Барнаул – не исключение. Питьевая вода из-под крана, в которой он содержится, абсолютно безопасна для здоровья человека, чего нельзя сказать о самом концентрированном хлоре, поступавшем ранее на предприятия.

Несмотря на то, что никаких серьезных аварий на очистных сооружениях ранее не происходило, руководством барнаульского водоканала было принято решение минимизировать имеющиеся (пусть и сугубо теоретически) риски.

Уязвимым звеном является, в первую очередь, этап доставки жидкого хлора, который ранее привозили в специальных контейнерах. Потенциально, при форс-мажорных обстоятельствах, контейнер мог быть каким-то образом поврежден, и это ставило под угрозу здоровье и безопасность граждан (в зоне поражения могло оказаться около 30 тысяч человек). Именно эту уязвимость барнаульский водоканал ликвидировал путем внедрения ноу-хау.

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Новая методика получения хлора

Отныне хлор синтезируется прямо в процессе очистки воды на предприятии, причем сырьем для его получения служит… обыкновенная соль.

«Теперь мы получаем хлор методом мембранного электролиза. Объясню простым языком: в результате химической реакции из обычной поваренной соли получается хлорная вода, с помощью которой и происходит обеззараживание. Это большой проект, который реализован на средства городского и краевого бюджетов, а также собственные средства предприятия. Он обошелся более чем в 90 млн. рублей», – пояснил генеральный директор Росводоканал Барнаул Дмитрий Масловский.

Данная технология – это разработка, которая применяется в Омске, Новокузнецке, Краснодаре и некоторых других городах Российской Федерации.

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Модернизация оборудования первичной очистки воды

Помимо внедрения новых технологий, на очистных сооружениях модернизируются и уже имеющиеся. Так, например, в данный момент ведется работа по ремонту водоотстойников.

При их возведении строители допустили ошибку в расчетах, из-за которой высота их стен оказалась несколько меньше, чем необходимо. Это привело к тому, что оборудование невозможно было задействовать на полную мощность. Теперь эта неточность будет устранена – наращивание стен позволит загрузить отстойники на все 100%.

Полностью процесс очистки речной воды выглядит следующим образом:

  1. С водозабора вода поступает в камеру хлопьеобразования. Здесь в нее добавляют флокулянт – вещество, которое стягивает мелкие частицы в крупные хлопья.
  2. Далее вода некоторое время пребывает в отстойнике, где эти хлопья выпадают в осадок.
  3. Оставшаяся вода, уже без крупных частиц грязи, проходит через фильтры с кварцевым песком.
  4. Последним звеном данной цепи служит обеззараживание воды при помощи хлора. После этого готовая к употреблению чистая вода поступает в резервуары.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Максим Стрелковский

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