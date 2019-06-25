Жительница Барнаула скончалась после 9 лет борьбы с раком

Новости 26.09.2019 17:15 856

Жительница Барнаула скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. 27-летняя девушка узнала о своем диагнозе девять лет назад.

Как сообщает «КП-Барнаул», у Юлии Романовой был онкологический диагноз - лимфома Ходжкина. До последнего девушка продолжала лечение: она прошла 49 курсов химиотерапии, лучевую терапию, пережила пересадку костного мозга.

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Накануне собрали деньги на лечение в Китае, где она проходила инновационную экспериментальную терапию - другие врачи уже не могли ей помочь.

Родственники девушки сообщили на странице девушки в Instagram, что Юлия скончалась вечером 24 сентября. Девушка вела блог о своей болезни на своей странице в Сети.

«Мне очень нравится фраза: «Я не могу добавить дней к моей жизни, но я в силах добавить жизни к каждому моему дню», - писала Юлия. Последний ее пост был посвящен человеческим мечтам и тому, что каждый может найти в себе силы их воплотить.

Прощание с Юлией Романовой пройдет 26 сентября.