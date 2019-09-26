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Фоторепортаж: как прошла сентябрьская сессия АКЗС

Новости
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Сентябрьская сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания в эти минуты проходит в стенах регионального парламента.

Заседание депутатов началось с награждения почетными грамотами. Кроме того звание Почетного гражданина Алтайского края получили бывший председатель АКЗС Александр Назарчук и нейрохирург Семен Япрынцев. Награды они получили из рук губернатора Алтайского края Виктора Томенко и председателя АКЗС Александра Романенко.

На сессии были приняты изменения, предусматривающие смягчение наказаний депутатам за неточности в декларациях. Теперь, в случае неточных сведений о доходах и имуществе они могут ограничиться официальным предупреждением со стороны вышестоящего руководства.

Самым жарким моментом сессии было обсуждение инициативы «Справедливой России» об изменениях в Уставе Алтайского края, которые предусматривали возвращение всенародных выборов мэра краевой столицы.

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

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