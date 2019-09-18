Историческое здание в центре Барнаула выставили на аукцион

Новости 26.09.2019 13:10 270

В Барнауле состоится аукцион по продаже здания-памятника, расположенного по адресу: ул. Анатолия, 241. Стартовая цена лота составляет сейчас 13,7 миллионов рублей, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Отмечается, что это одноэтажное деревянное здание бывшей Зайчанской школы, которое находится в муниципальной собственности. Продаваемый объект имеет площадь 393,8 кв. м. Также в лот входит котельная в 53,7 кв. м и земельный участок общей площадью 2461 кв. м.

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Участники, которых зарегистрируют до 14 октября, будут подавать предложения о цене в электронной форме в закрытом режиме отдельным документом. Итоги подведут не позднее 3-х рабочих дней с момента определения участников.

Согласно условиям конкурса, победитель обязан провести работы по сохранению объекта культурного наследия в срок не более семи лет со дня заключения договора купли-продажи с обязательным предоставлением отчетных документов о проделанной работе.

Здание бывшей Зайчанской школы на ул. Анатолия, 241 было построено в 1891 году на средства Общества попечения о начальном образовании Барнаула. На этом доме в середине 80-х гг. 20 века была установлена памятная доска, которая впоследствии была утрачена.