Региональная проектная мастерская будет открыта в АлтГПУ

Новости 26.09.2019 12:45 230

В Москве состоялась первая школа экспертов-модераторов. Школа проходила в рамках проекта «Проектные решения молодых», реализуемого Центром социального дизайна при поддержке Фонда Президентских грантов. На школу экспертов-модераторов приехало 100 представителей из 40 регионов России, прошедших конкурсный отбор.

Среди них преподаватели, научные работники, сотрудники образовательных организаций, представители региональных НКО, работающие с молодежью. В работе Школы от Алтайского края приняли участие представители Алтайского государственного педагогического университета: директор Центра социального проектирования и молодежных инициатив Анна Геннадьевна Пашкина и заместитель декана исторического факультета по учебной работе, старший преподаватель кафедры правоведения и методики преподавания социально-экономических дисциплин АлтГПУ Дарья Владимировна Ратникова.

Одна из главных задач проекта – открытие проектных мастерских на базе российских вузов и учреждений молодёжной политики, где молодые люди получат возможность развития своих инициатив. Программа школы включала в себя более 40 часов теоретико-практической подготовки в сфере проектного управления, личного развития и коммуникационных технологий. Под руководством сертифицированных тренеров участники освоили метод управления проектами PRINCE2 и гибкие подходы Agile, рассмотрев основные процессы – от запуска проекта до его завершения вместе с ведущим консультантом компании «Проектные сервисы», аккредитованным тренером Марией Белых.

Перед участниками в рамках «Диалога на равных» выступил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, который отметил важность реализации «Проектных решений молодых», поддержав прикладной характер в вопросе развития инициатив студенчества и помощи в создании проектов, и директор Ресурсного молодежного центра Алексей Любцов, рассказавший о перспективах работы Центра в этом направлении. Очень важно, что организаторы школы делают ставку на поддержку проектных мастерских в регионах и на работу с теми молодыми людьми, кто не получил поддержку своего проекта в рамках конкурса грантов. На базе мастерских молодые люди получат возможность доработать свои проекты до конкурентоспособного уровня.В качестве спикеров на школу были приглашены Ирина Шанаева («Социально ориентированный маркетинг»), Виктория Карслиева («Опыт Фонда Горчакова по поддержке проектов в сфере общественной дипломатии»), Виталий Калинин («Благотворительность в объективе»), Мария Акулич («Платформа социальных изменений todogood»), Юлия Попова («Консенсус как стратегия достижения взаимопонимания в команде»), Виталий Солонецкий («Социальные проекты в сфере международного сотрудничества») и т.д.

Насыщенная программа работы школы завершилась защитой проектов на основе метода Prince2. Из 25 мини групп школы только 4 представляли свои наработки. Среди них – мини группа Анны Геннадьевны и Дарьи Владимировны с Проектной школой АлтГПУ. Помимо сертификатов об участии в первой школе экспертов-модераторов «Школа проектных решений» и о прохождении курса «Основы управления проектами по методу Prince2 и гибкие подходы Agile» участники пополнили личные списки экспертов по проектированию, зарядились энергией на организацию и проведение мероприятий регионального и всероссийского уровней.