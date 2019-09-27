Новый культурно-спортивный комплекс появится в Новоалтайске

Новости 26.09.2019 11:50 286

В Новоалтайске приступили к строительству культурно-спортивного комплекса, передает пресс-служба Минкультуры Алтайского края. Строительные работы идут в рамках краевой адресной инвестиционной программы в Белоярском районе.

Известно, что здание спорткомплекса будет двухэтажным, общей площадью свыше 2 тысяч кв. метров. Здесь будут созданы необходимые условия для клубных формирований культуры и спорта.

Территория, где будет расположен объект, уже подготовлена для проведения строительно-монтажных работ.

«Строительная площадка ограждена по периметру, установлен паспорт объекта с описанием основных сведений по объекту капитального строительства. На площадку заведены необходимые для производства работ инженерные коммуникации. В настоящее время строители приступили к заливке фундамента», - говорится в сообщении Минкультуры.

Согласно плану проекта, устройство нулевого цикла завершат до конца текущего года. Срок завершения всех строительно-монтажных работ по контракту намечен на июль 2020 года.