Алтайский СПИД-центр провел семинар для работников декретированных профессий

Новости 26.09.2019 12:16 268

Алтайский краевой СПИД - центр провел очередной семинар для работников декретированных профессий, проходящих санитарный минимум.

Более 80 участников семинара обсуждали с врачом-эпидемиологом Светланой Анатольевной Фединой важные аспекты проблемы ВИЧ-инфекции и ее профилактики.

Практически на каждой встречи участники высказывают различные мифы и страхи по рассматриваемой теме, не обошлось без них и в этот раз. Самым распространенными мифами среди них оказались миф о высоком риске заражения при проведении медицинских манипуляций и миф о том, что ВИЧ-инфекция касается только наиболее рискованных, социально-неадаптированных групп населения.

Аудитория активно отреагировала на представленную специалистом информацию по профилактики ВИЧ-инфекции и дискутировала по затронутым проблемам. Обсуждение темы сопровождалось просмотром тематических видеофильмов, что способствовало закреплению полученной информации. В ходе встречи обсуждались вопросы передачи ВИЧ в быту, на работе, при укусе комаров, передача ВИЧ от матери ребенку, вероятность рождения здорового ребенка и т.д. Встреча помогла участникам развеять мифы и ложные представления и получить достоверную информацию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, в том числе и правилам безопасного поведения.

За более подробной информацией обращаться в отдел профилактики по тел: 33-46-99

Телефон доверия по вопросам ВИЧ-инфекции: 33-45-99