Сессия АКЗС началась с признания полномочий депутата Владимира Репкина

Новости 26.09.2019 10:05 424

Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания начали 35 сессию с того, что подтвердили полномочия избранного недавно коллеги - Владимира Репкина.

Репкин избран депутатом АКЗС в ходе дополнительных выборов в краевой парламент 8 сентября. Свои голоса за него отдало 43,63% явившихся на участки избирателей. Он стал представителем округа №2 (Михайловский, Ключевский, Кулундинский, Табунский район) в краевом парламенте. Напомним, довыборы проводились в связи с кончиной депутата от указанного округа – Александра Гукова, умершего 8 марта.

Председатель АКЗС Александр Романенко вручил Владимиру Репкину удостоверение и значок депутата, а также пожелал успешной работы

С 1987 года по настоящее время Репкин является директором краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ключевский лицей профессионального образования». Неоднократно награжден почетными грамотами краевого Министерства образования. В 2009 году награжден знаком «Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации».