Алтайский сенатор: экотуризм может стать одним из самых перспективных направлений

Новости 26.09.2019 11:10 308

По мнению заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представителя в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергея Белоусова экологический туризм может стать драйвером развития экономики регионов и способствовать сохранению экологии заповедных зон Российской Федерации.

В мировой туриндустрии особую популярность набирает новый вид туризма –экологический. По данным Минприроды количество экотуристов в России выросло с 2011 года на 50 процентов. В 2018 году особо охраняемые природные территории посетили более 8 млн человек.

Субъекты Российской Федерации располагают природой, уникальной по своему богатству и разнообразию, потому имеют огромный потенциал для развития экотуризма в России, уверен Белоусов.

Сегодня в стране насчитывается около 12 тысяч особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения, общая площадь которых составляет 240,4 млн. га (с учетом морской акватории). При этом суммарное количество ООПТ регионального и местного значения составляет 11634 единицы, а количество ООПТ федерального значения - 310 единиц, общая площадь которых - 71,6 млн. га.

Как отметил парламентарий, развитие экологического туризма в рамках реализации национального проекта «Экология» позволит сократить разрушительное воздействие на экосистему, которое часто оказывают самостоятельные путешественники и сможет стать одним из самых перспективных направлений отечественной туриндустрии, что, безусловно будет способствовать развитию экономики регионов и созданию новых рабочих мест. В этом может помочь успешный опыт зарубежных партнеров. Сенатор напомнил, как одним из важнейших направлений сотрудничества Алтайского края и Германии среди прочих стало развитие экотуризма. Такое решение было принято во время пребывания на Алтае делегации из Германии во главе с президентом Германского совета лесного хозяйства Георгом Ширмбеком в июле этого года.

«Развитие организованного туризма на особо охраняемых природных территориях очень важно с социальной и экономической точки зрения. Для этого нам важно сформировать нормативную и методическую базу по созданию инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках и заповедниках, по продвижению комплексного туристского продукта на российском и международном рынках. Только системный государственный подход, расширение ассортимента доступных для потребителей продуктов экотуризма поможет новому туристическому направлению стать массовым и будет способствовать удовлетворению потребностей россиян в интересных и познавательных путешествиях по своей стране, а также привлечению иностранных туристов» - заключил парламентарий.

По результатам обсуждения Комитет выработал свои рекомендации по вопросу развития сети ООПТ и экологического туризма, которые решено направить в Правительство РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство экономического развития РФ и в высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ.