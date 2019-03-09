Приставам могут разрешить взламывать квартиры и дома

Новости 26.09.2019 8:50 243

Поправки в закон «Об исполнительном производстве» предложили внести в министерстве юстиции России. Они предусматривают разрешение приставам взламывать двери квартир. Об этом сообщает РИА «Новости».

Если инициативу одобрят, то приставы получат право взламывать двери жилья при проверке законности перепланировки или установки газового оборудования, но только в том случае, если отсутствуют альтернативные способы проникновения в квартиру.

В случаи принятия поправок в первоначальной редакции, элементы конструкций, мешающих проникновению в дом, можно будет разрушать. Однако при взломе частного жилья, они будут обязаны сохранить имущество и не допустить проникновения в помещение посторонних лиц.

Проникнуть в квартиру сразу у них не получится. Разрешение они могут получить только через десять дней после того, как хозяин квартиры не исполнит законное требование.