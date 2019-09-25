Аварийная посадка Boeing в Барнауле: есть пострадавшие

Новости 25.09.2019 23:04 1247

Boeing 767 рейсом Камрань - Барнаул совершил аварийную посадку в барнаульском аэропорту им. Титова - у самолета загорелись стойки шасси. Об этом сообщает «КП-Барнаул».

«Самолет не смог сесть с первого раза, как и в Москве, зашел на второй круг, и тогда только смог, начал прыгать кузнечиком и что-то загорелось, - рассказывает пассажирка Василиса Шишкина. - Нас спустили по надувному трапу, мы шли по полю. Все в диком шоке, но счастливы. Второй день рождения», – рассказала пассажирка Василиса Шишкина.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что в 21:21 по местному времени произошла жесткая посадка Boeing 767 рейсом Камрань-Барнаул. Произошло возгорание стойки шасси. Из самолета были эвакуированы 334 пассажиров и 10 человек личного состава экипажа. Пострадавших и травмированных нет. Пожар ликвидирован. Специалисты продолжают свою работу на месте.

«Возгорание правой стойки шасси произошло при пробеге севшего лайнера по полосе. Воздушное судно произвело торможение и остановилось в конце ВПП. В целях обеспечения безопасности экипаж согласно инструкции начал немедленную эвакуацию пассажиров. На борту находился 331 человек. Благодаря слаженным и профессиональным действиям экипажа Azur Air все пассажиры были экстренно эвакуированы. Пострадавших нет, один пассажир обратился за медицинской помощью», — сообщил РБК представитель авиакомпании Azur Air.

Он также сказал, что в настоящее время авиакомпания совместно с авиационными властями, компанией Boeing и администрацией аэропорта Барнаула начала расследование инцидента.

UPD. По последним данным, во время посадки самолёта и эвакуации пассажиров лёгкие травмы получили 12 человек. В эвакуации пассажиров участвовало пять бригад скорой медицинской помощи. В настоящий момент эвакуировано 4 человека для дальнейшего оказания медпомощи в травмпунктах Барнаула и Краевой клинической больнице скорой медпомощи. На месте продолжают работать медицинские работники и психологи, МЧС, правоохранительные органы.

Интересно, что несколькими часами ранее в аэропорту Барнаула проходили учения по тушению горящего самолета.