АКЗС смягчило наказание за нарушения мундепов в декларациях о доходах

Новости 26.09.2019 10:30 1436

Парламентарии поддержали принятие поправок в законе Алтайского края, смягчающих наказание за неверные факты в декларациях о доходах муниципальных депутатов. Голосование состоялось во время сессии АКЗС в четверг, 26 сентября.

Проектом закона предусмотрены смягчения требований, предъявляемых сельским депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе. Теперь им можно не подавать декларацию о доходах, если они не заключали сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций на общую сумму, превышающую общий доход депутата или его супруги за три последних года, которые предшествовали отчетному периоду. Если таких сделок не совершалось, то сельский депутат сообщает об этом высшему должностному лицу субъекта и сведения о доходах не предоставляет.

Обязательно подать сведения о доходах и имуществе, которые имеются в распоряжении депутата и членов его семьи нужно только в течение четырех месяцев со дня избрания.

Кроме того для них расширен перечень наказаний за недостоверные сведения в декларациях. Теперь в случае несущественного нарушения, депутат может отделаться предупреждением. Такие же меры ответственности приняты и для остальных муниципальных депутатов.

Депутат от фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов обратил внимание на отсутствие в законе четких критериев незначительности нарушений.

Заместитель комитета по местному самоуправлению Иван Мордовин пояснил, что критерии будут разъяснены отдельным типовым документом, который сейчас разрабатывается а администрации президента России.

Председатель АКЗС Александр Романенко призвал начать работу в рамках изменений в законодательстве, а в последующем уже проработать отдельные критерии.

За проект закона во втором чтении проголосовали 64 депутата от всех фракций регионального парламента.

Изменения в законе Алтайского края были приняты в первом чтении после принятия аналогичных поправок на федеральном уровне. В августе на прошлой сессии изменения были приняты в первом чтении с предложением создания рабочей группы, для их доработки.

Напомним, что в прошлом году сразу несколько депутатов Барнаульской городской Думы оказались в центре скандала с неточными декларациями. По закону, они должны были сложить свои мандаты, однако на деле этого не произошло. Представление прокуратуры и решение суда были проигнорированы. На августовской сессии в БГД 31 депутат проголосовал за сохранение полномочий «проштрафившихся». Двое депутатов от КПРФ воздержались. Несмотря на то, что закон еще не был принят, в Думе заявили, что проголосовали, основываясь на принятом федеральном законе, которым предусмотрено вынесение предупреждения за несущественные ошибки в сведениях о доходах и имуществе.