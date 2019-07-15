Штрафы за нарушения правил благоустройства приняли депутаты АКЗС

Новости 26.09.2019 16:10 347

Новые меры наказания за нарушения правил благоустройства приняли депутаты АКЗС во время сессии в четверг, 26 сентября.

С инициативой выступил заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко. Он предложил изменить ряд положений в законе «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края».

В частности, он предложил распространить ответственность за несвоевременную очистку территорий общего пользования от листвы, порубочных остатков деревьев, снега на прилегающие территории - то есть участки, примыкающие к зданиям, сооружениям.

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Также было озвучено предложение о привлечении к административной ответственности за несвоевременную очистку от наледей, обледенений, складирование снега на тротуарах, дворовых проходах и проездах, газонах, кустарниках, у водоразборных колонок и в других местах.

Кроме того, депутат БГД предложил расширить перечень территорий, на которых стоит запретить парковку автомобилей на территориях, занятых зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках, площадках для выгула животных.

Подобные правонарушения, после принятия закона, теперь будут наказываться вынесением предупреждения или наложением административного штрафа на граждан в размере от 500 до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 50 тысяч рублей.

Проект закона принят в первом чтении. Планируется проанализировать все моменты эффективности и выслушать предложения по его реализации или дополнения.