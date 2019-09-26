«В ответ услышал только маты»: депутаты АКЗС отказались вернуть выборы мэра Барнаула

Новости 26.09.2019 14:05 1237

Инициатива о возвращении всенародных выборов главы Барнаула была отклонена большинством депутатов Алтайского краевого Заксобрания. Голосование состоялось во время очередной сессии регионального парламента в четверг, 26 сентября.

Проект закона вынес на обсуждение руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС Александр Молотов. Члены фракций ЛДПР и КПРФ проголосовали за принятие инициативы. Против принятия проголосовали депутаты фракции «Единая Россия».

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Обсуждение инициативы спровоцировало нешуточную полемику.

Во время своего выступления Молотов сообщил, что партией были собраны несколько тысяч подписей барнаульцев. По его словам, единороссы не восприняли их всерьез и назвали фейковыми. Депутат предложил выйти к горожанам вместе и спросить, нужны ли им выборы мэра. Кроме того, он продемонстрировал коллегам письма от общественных организаций, которые поддерживают инициативу справороссов.

Слово взяла замруководитель фракции ЛДПР в АКЗС Евгения Боровикова, которая сказала, что если депутаты считают государство демократическим, то нужно поддержать идею выборов мэра города.

«Все-таки муниципалитеты - это не ООО «Рога и копыта». Власть сейчас говорит о том, что нет запроса. Ну так вы выйдите из кабинетов своих и спросите у людей», - предложила Боровикова.

Единоросс Александр Траутвейн задался вопросом о причинах отсутствия обращения с этим вопросом со стороны Барнаульской Гордумы, общественных организаций. Он также ответил на ранее сказанные слова Боровиковой, которая прокомментировала отсутствие депутатов-единороссов на круглом столе по обсуждению возврата выборов мэра. Боровикова тогда заявила, что вместо того, чтобы обсудить вопрос с оппозицией, партия власти занимается «разрезанием ленточек и прочими мероприятиями».

«Мы, перед тем как эту ленточку перерезать, сначала здание строим или реконструируем. Сидящие здесь депутаты от партии власти являются руководителями крупных предприятий и ежедневно решают проблемы жителей города и края», - высказался он.

Также Траутвейн призвал оппозицию задуматься о цене проводимых выборов, затраты на которые лягут на городской бюджет.

«К выбранным ранее кандидатам также есть вопросы. Например, по Колганову есть решение суда о доказанных фактах фальсификаций», - заявил он.

Александр Молотов ответил, что ему «из Косихи», конечно же, лучше видно - желают барнаульцы выбирать мэра или нет. Также он дал понять единороссу, что «строят и реконструируют» они объекты исключительно за счет федеральных средств и личных заслуг там нет.

«Вы говорите о том, почему мы не обратились к общественным организациям. А какой в этом смысл, если их возглавляют единороссы? Что касается Колганова, то фальсификациями занималась не наша партия, а ваша, поэтому делайте выводы», - ответил депутат.

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Депутат-единоросс Сергей Писарев напомнил, что у всех мэров и сити-менеджеров ранее наблюдались сложные отношения с губернаторами. По его словам, очень важно, чтобы отношения между главой города и главой региона складывались положительно.

«Я спросил своих работников сегодня утром, хотят ли они вернуть выборы мэра города. В ответ на это услышал только маты», - рассказал Писарев.

Взяв слово, депутат от фракции КПРФ Вероника Лапина предложила Писареву спросить у барнаульцев, хотят ли они, чтобы какой-то депутат представлял их интересы в АКЗС.

«Попробуйте. Я уверена, что в этом случае вы услышите еще больше матов», - отрезала Лапина.

Еще один депутат от «Единой России» Александр Лазарев сказал, что преимущества и недостатки есть в каждом варианте выборов и назначения главы города.

«Однако преимущество существующей системы в том, что сити-менеджер назначается конкретными людьми и понятна его персональная степень ответственности. А кто будет нести ответственность за выбранного мэра? Обезличенная масса?», - задался вопросом Лазарев.

Депутат АКЗС от «Единой России» Денис Голобородько задался вопросом, почему «СР» хочет вернуть выборы мэра только в Барнауле. Он пояснил, что, несмотря на наличие у краевой столицы особого статуса, позднее встанет вопрос о глобальном изменении краевого законодательства. Он также заявил оппозиционным депутатам, что те ошибочно полагают, будто имеют поддержку населения более сильную, чем имеет «Единая Россия».

Эту же идею озвучил депутат-единоросс Иван Мордовин.

«А что потом? На следующей сессии вы будете отдельно предлагать ввести выборы мэра Бийска или Рубцовска? В любом случае, общественный запрос на выборы отсутствует, но вы не расстраивайтесь. Могу только вам посоветовать в 2022 году приложить больше усилий, на выборах в БГД поработать с избирателями и попытаться снова свою идею реализовать», - сказал он.

В итоге инициативу отказались принимать. Голосование показало, что 24 депутата проголосовали за принятие инициативы, но большинство парламентариев (40) выступило против.

Из этого следует, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на должность сити-менеджера. Информации о кандидатах пока нет. Предположительно, этот пост может занять кто-то из действующих работников администрации или депутатов БГД. Вопрос о новом главе города, возможно, решится уже в конце года.

Напомним, после того как Сергей Дугин в августе текущего года покинул пост главы Барнаула, эсеры начали выступать с идеей о возвращении народных выборов мэра краевого центра. В городской администрации и краевом правительстве уверяли, что барнаульцы не заинтересованы в проведении выборов. Между тем, СР и ЛДПР (со слов Боровиковой) занимались сбором подписей среди жителей города в поддержку возвращения процедуры избрания мэра путем общего голосования.

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Актуальная система назначения сити-менеджера депутатами Барнаульской городской Думы была принята в октябре 2010 года. С момента ее внедрения главой города стал Игорь Савинцев, на которого позднее было заведено уголовное дело. После него - в 2015 году - градоначальником был избран Сергей Дугин, который ушел в отставку, не дождавшись истечения срока своих полномочий. Последний год его работы сопровождался множеством скандалом, среди которых были постоянные коммунальные аварии в период отопительного сезона, история с недостоверными декларациями депутатов БГД и коррупционные скандалы ряда чиновников, включая руководство МУП «Горзеленхоз».

Сейчас обязанности главы города временно исполняет Вячеслав Франк, который занимает должность первого заместителя и руководителя аппарата администрации Барнаула.