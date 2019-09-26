Что происходит? Политическая сводка по Сибири

Новости 26.09.2019 7:10 3016

В течение минувших двух дней в сибирской политической жизни наблюдалось некоторое оживление. «Политсибру» составил краткую сводку событий по регионам СФО. В материале использованы данные таких СМИ, как «Коммерсант», «Тайга-инфо», «Континент Сибирь», «Новости Горного Алтая», а также официальных источников.

Красноярский край

Сюда накануне прибыл полпред президента по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло с рабочей поездкой, вслед за генпрокурором РФ Юрием Чайкой, тайно приехавшим днем ранее, чтобы разобраться в обстоятельствах лесных пожаров.

«В большинстве случаев это незаконные рубки, ущерб от которых составляет около 6 млрд рублей Ущерб от невозвращения валютной выручки от продажи лесоматериалов оценивается в 4 млрд рублей Кроме того, 1 млрд рублей составляет сумма недополученных налоговых платежей. Также, вследствие несоблюдения лесного законодательства ежегодно пожарами уничтожаются сотни тысяч гектаров леса»,— рассказал Меняйло журналистам на совещании, проведенном генпрокурором в Красноярске.

Кемеровская область

Депутаты кузбасского Совета народных депутатов единогласно приняли в первом чтении законопроект о переименовании регионального парламента в Законодательное собрание. Второе чтение намечено на октябрь. В случае принятия поправок, название кузбасского законодательного органа изменится уже с 1 декабря.

«Новое название будет отражать нашу основную миссию — законотворческую», — заявил спикер совнардепа Вячеслав Петров.

Новосибирская область

Горсовет Новосибирска назначил публичные слушания об изменении системы выборов депутатов. Суть изменений в том, чтобы все 50 членов горсовета стали одномандатниками, тогда как в настоящее время 10 из 50 депутатов являются списочниками. Слушания пройдут 15 октября, предложения горожан будут приниматься оргкомитетом до 9 октября.

Также 24 сентября было вручено удостоверение мэра Новосибирска переизбранному на эту должность коммунисту Анатолию Локтю.

Инаугурация Локтя: мэру Новосибирска вручили служебное удостоверение Новости 24.09.2019 14:15 Анатолий Локоть сегодня официально вступил в должность мэра Новосибирска 682

Республика Хакасия

Депутаты Верховного совета Хакасии приняли законопроект, согласно которому, министр финансов, замглавы республики, а также ее представители в других регионах не могут пребывать в должности исполняющего обязанности дольше трех месяцев.

«Теперь до согласования кандидатур на упомянутые должности Верховным советом республики Хакасия должно пройти не более трех месяцев», — сообщает пресс-служба местного парламента.

Иркутская область

Депутаты иркутской городской думы подали коллективный иск в Кировский районный суд с требованием признать незаконным перенос мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым первого заседания гордумы с 23 на 27 сентября.

По словам представителей мэрии, это вынужденная мера, необходимая для соблюдения регламента. Сам Бердников также выиграл на выборах мандат депутата гордумы, однако принял ли он его или нет, неизвестно.

Республика Тыва

Тувинский глава Шолбан Кара-оол стал лидером среди российских губернаторов по количеству ботов среди подписчиков в Instagram - таков результат исследования Центра политической конъюнктуры. Согласно ему, популярность главы Тывы искусственно пытались завысить, добавляя фейковых подписчиков, которых насчитывается 63%.

Шолбан Кара-оол – единственный в России губернатор, у которого данный показатель превышает 60%. Среднее значение по стране – 30,4%.

Виктор Томенко вошел в топ-20 по лайкам в Instagram Новости 25.09.2019 15:10 Эксперты назвали губернаторов — лидеров по ботам и лайкам в Instagram 5127

Алтайский край

Местным кабмином принято постановление о создании регионального Молодежного правительства. Оно станет коллегиальным совещательным органом, ведущим деятельность на общественных началах. Членами Молодежного правительства смогут стать граждане в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в Алтайском крае. Численность членов новой структуры составит 21 человек.

Организационное обеспечение деятельности Молодежного правительства возложено на краевое управление молодежной политики.

Республика Алтай

На сессии Совета депутатов Чемальского района, которая состоялась накануне, депутаты не стали рассматривать вопрос о лишении Людмилы Ящемской полномочий председателя, а Юрия Корнеева – должности заместителя председателя совета депутатов. Напомним, Корнеев на новогоднем корпоративе избил человека, а Ящемская летом нецензурно прогоняла с турбазы отдыхающих.

Также на Алтае был задержан глава Маймы Сергей Шеверев. Ему предъявлено обвинение (суть неизвестна), он «чистосердечно признался» и подал в отставку.

Ни силовики, ни администрация ничего не комментируют.