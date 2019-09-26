Что происходит? Политическая сводка по Сибири

В течение минувших двух дней в сибирской политической жизни наблюдалось некоторое оживление. «Политсибру» составил краткую сводку событий по регионам СФО. В материале использованы данные таких СМИ, как «Коммерсант», «Тайга-инфо», «Континент Сибирь», «Новости Горного Алтая», а также официальных источников.
Сюда накануне прибыл полпред президента по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло с рабочей поездкой, вслед за генпрокурором РФ Юрием Чайкой, тайно приехавшим днем ранее, чтобы разобраться в обстоятельствах лесных пожаров.
«В большинстве случаев это незаконные рубки, ущерб от которых составляет около 6 млрд рублей Ущерб от невозвращения валютной выручки от продажи лесоматериалов оценивается в 4 млрд рублей Кроме того, 1 млрд рублей составляет сумма недополученных налоговых платежей. Также, вследствие несоблюдения лесного законодательства ежегодно пожарами уничтожаются сотни тысяч гектаров леса»,— рассказал Меняйло журналистам на совещании, проведенном генпрокурором в Красноярске.
Депутаты кузбасского Совета народных депутатов единогласно приняли в первом чтении законопроект о переименовании регионального парламента в Законодательное собрание. Второе чтение намечено на октябрь. В случае принятия поправок, название кузбасского законодательного органа изменится уже с 1 декабря.
«Новое название будет отражать нашу основную миссию — законотворческую», — заявил спикер совнардепа Вячеслав Петров.
Горсовет Новосибирска назначил публичные слушания об изменении системы выборов депутатов. Суть изменений в том, чтобы все 50 членов горсовета стали одномандатниками, тогда как в настоящее время 10 из 50 депутатов являются списочниками. Слушания пройдут 15 октября, предложения горожан будут приниматься оргкомитетом до 9 октября.
Анатолий Локоть сегодня официально вступил в должность мэра Новосибирска
Депутаты Верховного совета Хакасии приняли законопроект, согласно которому, министр финансов, замглавы республики, а также ее представители в других регионах не могут пребывать в должности исполняющего обязанности дольше трех месяцев.
«Теперь до согласования кандидатур на упомянутые должности Верховным советом республики Хакасия должно пройти не более трех месяцев», — сообщает пресс-служба местного парламента.
Депутаты иркутской городской думы подали коллективный иск в Кировский районный суд с требованием признать незаконным перенос мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым первого заседания гордумы с 23 на 27 сентября.
Тувинский глава Шолбан Кара-оол стал лидером среди российских губернаторов по количеству ботов среди подписчиков в Instagram - таков результат исследования Центра политической конъюнктуры. Согласно ему, популярность главы Тывы искусственно пытались завысить, добавляя фейковых подписчиков, которых насчитывается 63%.
Эксперты назвали губернаторов — лидеров по ботам и лайкам в Instagram
Местным кабмином принято постановление о создании регионального Молодежного правительства. Оно станет коллегиальным совещательным органом, ведущим деятельность на общественных началах. Членами Молодежного правительства смогут стать граждане в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в Алтайском крае. Численность членов новой структуры составит 21 человек.
На сессии Совета депутатов Чемальского района, которая состоялась накануне, депутаты не стали рассматривать вопрос о лишении Людмилы Ящемской полномочий председателя, а Юрия Корнеева – должности заместителя председателя совета депутатов. Напомним, Корнеев на новогоднем корпоративе избил человека, а Ящемская летом нецензурно прогоняла с турбазы отдыхающих.
Также на Алтае был задержан глава Маймы Сергей Шеверев. Ему предъявлено обвинение (суть неизвестна), он «чистосердечно признался» и подал в отставку.
Утверждена стратегия развития туризма в РФ до 2035 года, «Два Алтая» вошли в число приоритетных регионов
Молодежного правительства или парламента? Парламент вроде ж был?