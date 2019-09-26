Как это было: фоторепортаж со дня отмены выборов мэра Барнаула в 2010 году

Новости 26.09.2019 15:10 760

Депутаты АКЗС отклонили предложение возвращения всенародных выборов мэра города, которое было выдвинуто оппозиционными партиями во главе с представителями «Справедливой России». Депутаты от «Единой России» инициативу не поддержали.

Напомним, что в Барнауле мэра города не выбирают уже почти 10 лет. Исторический для жителей Барнаула день принятия изменений в городской Указ, повлекший за собой отмену выборов мэра города, произошел 25 октября 2010 года.

В память о том дне, редакция «Политсибру» публикует архивный фоторепортаж тех лет, когда городская администрация была оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Во время общественных слушаний людей в здание не пускали. Вместо этого, по заявлениям ряда общественных деятелей и журналистов, туда пришли муниципальные служащие, которые были «проинструктированы» в вопросе принятия решения.

В зал заседания пытались прорваться около 50 человек. По словам Михаила Гундарина, в те дни ведущего программы «Итожа», на устранение «народных волнений» прибыли четыре машины ОМОНа.