Бийский приют намерен судиться с девушкой, которая спасла раненого пса

Новости 25.09.2019 18:18 496

Сотрудники бийского приюта «Преданность» опровергают информацию о том, что они отказались помочь раненому псу, которого нашли горожане.

Как пишет «МК на Алтае», накануне случайные прохожие нашли лежащего алабая со сломанными лапами на берегу реки Бия. Жительница Бийска обратилась в «Преданность» за помощью. По ее словам, сотрудники организации не захотели брать животное на передержку и оказывать ему медицинскую помощь. Эта ситуация вызвала ажиотаж в соцсети.

Руководство приюта предоставили свою версию инцидента. Девушка, которая нашла алабая, оклеветала «Преданность». Она позвонила поздно ночью, когда ветеринар приюта уже не работал. «Преданность» предложила девушке создать в группе «ВКонтакте» пост с просьбой взять собаку на передержку. Бийчанку попросили оставить свой контактный номер телефона, чтобы волонтеры смогли забрать собаку.

Более того, директор приюта возмущена распространением ложных сведений среди местных пабликов и СМИ и готова решать конфликт через суд.

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В свою очередь девушка, звонившая в приют, написала ответ на претензии «Преданности» в группе «Инцидент Бийск»:

«Вот кто может в суд подать, так это я как раз. За клевету. Лично я позвонила им один раз, чтобы уточнить, ждать от них помощи или нет. После того, как я услышала, что кто-то подсказал разговаривающей со мной девушке, бросить собаку там, естественно не без присутствия мата, они бросили трубку. Я пыталась дозвониться, но трубку уже никто не брал. У меня есть распечатка звонков. Никакую истерику, каждые 3 минуты, я не устраивала. Единственное что я сделала после этого, отправила голосовое сообщение, естественно в возмущенной форме, пообещав, написать об этой ситуации в соцсетях города», – отметила бийчанка.

Оказывается, найденной собаке уже 14 лет, врачи поставили ей диагноз – полиартрит. Хозяева пса были установлены.