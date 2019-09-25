Объявлен тендер на ремонт Старого моста в Барнауле, стоимостью почти 1 млрд рублей

Новости 25.09.2019 16:10 1339

Сегодня на портале госзакупок появился тендер на ремонт Старого моста в Барнауле, стоимостью 934,7 млн рублей. Заявки принимаются до 11 октября, сам аукцион состоится 15-го.

Отдельно оговаривается, что подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства, обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 5% от цены контракта. Уточнение весьма к месту, поскольку размер обеспечения заявки составляет 46,7 млн рублей, а сумма обеспечения контракта превышает 280 млн. Маловероятно, что подобные условия подходят субъектам малого предпринимательства.

Заказчиком ремонтных работ выступает Упрдор «Алтай», действия согласованы с РЖД, в чьем ведении находится железнодорожная часть моста. Ремонтировать совмещенный мост, а также лево- и правобережную эстакады предполагается в течение трех лет. В текущем году планируется освоить 5, в следующем – 630, а в 2021 – еще 300 млн рублей.

Полная длина мостового перехода с автодорожной частью составляет 1291,46 м. Общее состояние сооружения из-за недостаточного габарита проезжей части, ограждения безопасности и дефектов несущих конструкций опор и пролетных строений подходных эстакад, плит проезжей части совмещенного моста, оценивается как неудовлетворительное, предаварийное и аварийное.

В ходе ремонта будет заменено дорожное покрытие, отремонтированы опоры, проложена гидроизоляция, выровнены ригели, устроено новое металлическое ограждение, перепроведены электросети, а также установлено новое уличное освещение. Кроме того, заново будет смонтирована система водоотвода – таким образом, чтобы вода не стекала на металлические конструкции моста или в Обь.