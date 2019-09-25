Виктор Томенко вошел в топ-20 по лайкам в Instagram

Новости 25.09.2019 15:10 5129

Эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК) проанализировали аккаунты в Instagram глав регионов России. Анализу подверглись публикации, подписчики. Была проведена проверка на наличие и количество ботов в числе подписчиков, пишет РБК.

Самым популярным главой региона оказался президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Об этом свидетельствуют данные по соотношению числа лайков к подписчикам (17,5 тысяч – 1 место). Несмотря на это по количеству подписчиков его опережает мэр Москвы Сергей Собянин, на которого подписаны 675 тысяч человек, однако по доле ботов он занимает 2 место (53%).

Из 68 российских губернаторов, глава Алтайского края Виктор Томенко занял 20 место (2 тысячи лайков к посту). Из сибирских губернаторов его обогнал только глава Кемеровской области Сергей Цивилев (2,2 тысяч – 18 место). Однако он же занял 23 место по количеству фейковых подписчиков, доля которых составила 33%. У Томенко ботов меньше – 27% (40 место из 68). Всего подписчиков у алтайского губернатора сейчас 41,1 тысяч человек.

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Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин на сегодняшний день занимает в этом списке 35 место (1,1 тысяч лайков к посту). По числу ботов он занимает 49 место (25% ботов).

Анализ ботов считался при помощи сервиса IG Audit, который анализирует количество постов, число подписчиков и подписок и по набору этих критериев вычленяет реальных подписчиков. Погрешность инструмента составляет около 8% (погрешность связана с тем, что каждый раз IG Audit формирует случайную выборку подписчиков и анализирует ее).

Одним из преимуществ Instagram, которое может быть на руку политикам, называют превалирование женской аудитории над мужской, которая по статистике более активна на выборах. Об этом сообщают данные ВЦИОМа.

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Кроме того соцсеть называют самым эффективным инструментом для обратной связи с населением, которое письмам на официальный сайт правительства предпочитает писать комментарии лично главе региона. Такой формат дает ощущение прямого взаимодействие и более качественной обратной связи, особенно при должном контроле со стороны ответственных ведомств, которые занимаются мониторингом странички «начальства».

Сам Томенко рассказал журналистам во время интервью, что его пароль есть у ряда ответственных сотрудников и в случае конкретного запроса, он передается сразу в ответственные министерства. За недолгий срок работы Томенко на своем посту уже были прецеденты, когда люди получали прямую реакцию, например, когда губернатор приехал в гости к своим подписчикам в Троицкий район после призыва обратить внимание на проблемы райцентра.

«И в работе с Instagram ничего не поменялось – я продолжаю его вести сам. Конечно, мне помогают, но с точки зрения обработки поступающих запросов, чтобы «забросить» их в профильные ведомства. В принципе, и директ я тоже читаю, но в переписку не вступаю, потому что не имею на это времени. Хочу сказать, что органы власти и муниципалитеты мы подключаем к этой работе с обращениями. И многие показывают эффективность в этом вопросе», - сказал Томенко.