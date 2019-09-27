Как в аэропорту Барнаула тушили «горящий» самолет. Фоторепортаж

Новости 25.09.2019 17:10 743

В барнаульском аэропорту им. Г. С. Титова 25 сентября тушили условный пожар на воздушном транспорте. Возгорание не было случайным: пожарные участвовали в учениях, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«На территории аэропорта им. Г.С. Титова по адресу ул. Павловский тракт, 225 будут проведены пожарно-тактические учения по тушению условного пожара на воздушном транспорте», - говорится сообщении ведомства.

Отмечается, что в ходе учения будут отработаны планы взаимодействия сил и средств территориальной подсистемы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при тушении условного пожара и проведении связанных с ним аварийно-спасательных работ на воздушных суднах.

Спасатели обратились к гражданам с просьбой сохранять спокойствие.