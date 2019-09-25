СМИ: чиновницу алтайского Минздрава подозревают в коррупции

Новости 25.09.2019 14:50 1270

О факте мошенничества в сфере Министерства здравоохранения стало известно в среду, 25 сентября. В получении взятки подозревают начальника отдела лекарственного обеспечения Минздрава Елену Кравец, сообщил «ТОЛКу» источник в правоохранительных органах.

По данным оперативников, на чиновницу алтайского Минздрава вышли через сотрудника компании-поставщика. Накануне была задержана менеджер компании, которая якобы занимается поставкой лекарственных средств.

По некоторой информации, правоохранители вели слежку за менеджером предприятия, в результате допроса следователи вышли на начальницу отдела лекарственного обеспечения регионального Минздрава. О каком ущербе идет речь, не уточняется. Факт мошенничества удалось раскрыть сотрудникам ФСБ по Алтайскому краю и сотрудникам регионального МВД.

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Как сообщается на официальном сайте ведомства в разделе «Структура министерства здравоохранения» Кравец Елена Борисовна значится как начальник отдела лекарственного обеспечения. Ранее Кравец занимала должность заместителя министра. На этой должности Елена Кравец находилась до середины июля 2019 года. С приходом нового министра здравоохранения края Дмитрий Попова подозреваемую понизили до начальника профильного отдела.

Добавим, в Минздраве региона на условиях анонимности данную информацию подтвердили. Елена Кравец была уволена по собственному желанию 24 сентября.