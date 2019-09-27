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Россельхозбанк направил 4 млрд рублей на развитие бизнеса на Алтае

Новости
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Более 4,3 млрд рублей на поддержку бизнеса Алтайского края и Республики Алтай направил Алтайский филиал Россельхозбанка с начала 2019 года, что на  6,4 % превышает показатели аналогичного периода 2018 года. Из них крупному бизнесу предоставлено 1,8 млрд рублей, малому и среднему – более 2,5 млрд рублей.  По льготной ставке оформлено кредитов на сумму  более 2,6 млрд рублей.

В настоящее время  в филиале обслуживается более 6,7 тысяч представителей бизнеса. Услугами Банка пользуются организации промышленности, строительства, торговли, сферы услуг. Однако, предприятия агропромышленного комплекса составляют основную долю среди клиентов бизнес-сферы.  В текущем году им предоставлено более 3,6 млрд рублей кредитных средств.

 «Клиенты видят в Россельхозбанке  стабильного и надежного партнера. Мы оказываем и финансовую поддержку,  и помогаем улучшить текущую деятельность, а также даем им возможность реализовать стратегические цели»,  - отметил Борис Бабаев,  заместитель директора Алтайского филиала Банка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Автор: Политсиб.ру