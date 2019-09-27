Барнаульцы стали чаще пользоваться сервисом «МТС Библиотека»

Новости 25.09.2019 18:50 337

Компания МТС проанализировала статистику использования сервиса «МТС Библиотека» в Алтайском крае и выяснила активность и читательские интересы барнаульцев по итогам первых восьми месяцев 2019 года.

Выяснилось, что за первые восемь месяцев 2019 года количество барнаульцев - читателей в электронной «МТС Библиотеке» выросло на 50 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Несмотря на то, что в топе жанров у жителей Барнаула, как и в соседних регионах Сибири – любовное фэнтези, самой читаемой книгой в 2019 году у барнаульцев оказался бестселлер по саморазвитию «Сила подсознания, или как изменить жизнь за 4 недели» Джо Диспенза. Самым востребованным зарубежным писателем у барнаульских читателей стал автор «Шантарама» Грегори Робертс, а наиболее популярным русскоязычным автором - Борис Акунин.

Оказалось, что в среднем типичный читатель онлайн-книг в Барнауле прочитывает в месяц по 4,3 электронные книги. Исследование выявило любопытный факт: в Барнауле живет настоящий любитель чтения. В приложении «МТС Библиотека» за восемь месяцев он прочитал 234 книги. Получается, что этот рекордсмен «поглощал» ежедневно по одной книге. Для сравнения. самый активные пользователи «МТС Библиотеки» из Омска и Новосибирска с начала 2019 года успели скачать 467 книг и 374 книги соответственно.

«Мы наблюдаем растущий интерес жителей Барнаула к чтению - они стали читать существенно чаще и больше. Барнаульцы демонстрируют не только рост потребления онлайн-книг и аудиокниг, но и делаю выбор в пользу качественного лицензионного контента. Так, с начала текущего года барнаульцы прочитали литературы на 60 процентов больше, чем год назад», - отметил директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

Пик чтения пришелся на зимние и весенние месяцы, а вот в период отпусков, вопреки распространенному мнению, люди предпочитали книгам социальные сети и музыкальные сервисы.

В основу данных, подготовленных аналитиками МТС, лег массив литературы, прочитанной жителями региона в приложении «МТС Библиотека» за период с 1 января по 31 августа 2019 года.