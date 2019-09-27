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Алтайский СПИД-центр провел семинар для осужденных в Рубцовске

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18 сентября заведующая отделом профилактики Рубцовского филиала Алтайского краевого центра СПИД Епанщинцева Маргарита Вениаминовна, совместно со специалистами Центра занятости, Пенсионного Фонда провели обучающий семинар в рамках «Школы осужденных, готовящихся к освобождению».

Мероприятие данного формата проводится ежеквартально. По теме, связанной с ВИЧ-инфекцией, с участниками проведено обсуждение различных вопросов: о самом вирусе, путях и факторах передачи ВИЧ, мерах профилактики заболевания. Осужденным с положительным ВИЧ-статусом предоставлена информация об антиретровирусной терапии (АРТ). Даны разъяснения, как и куда можно обратиться по поводу дальнейшего диспансерного наблюдения, при освобождении.

 Всего в мероприятии приняли участие 55 осужденных.  

За более подробной информацией обращаться в отдел профилактики по тел. 8 (385 57) 6-01-15.

Автор: Политсиб.ру

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