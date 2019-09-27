Всероссийский юридический форум прошел в Москве

Новости 25.09.2019 19:30 382

В Москве 18 сентября состоялся ставший уже традиционным Всероссийский юридический форум. Четвертый год компания «Гарант» собирает гостей из всех регионов России в зале «Известия Холл».

Тема нынешнего форума «Реформа гражданского законодательства: некоторые новеллы и их судебное толкование» привлекла беспрецедентное количество участников - почти 12 тысяч человек стали свидетелями этого грандиозного события, большинство из которых следили за трансляцией в режиме онлайн. Многие присутствующие в зале юристы прибыли из разных городов страны, чтобы встретиться с выдающимися российскими цивилистами и узнать о последних изменениях в гражданском законодательстве и корпоративном праве.

Открыл форум председатель Совета директоров компании «Гарант» Дмитрий Викторович Першеев. В своей вступительной речи он озвучил ежегодную статистику принятия законов: «С 1 января по 1 сентября текущего года было принято около 330 законов и такая тенденция сохраняется на протяжении последних четырех лет. Тогда как с 2010 по 2015 годы за аналогичный период принималось 260. Это говорит о том, что законодательная активность не имеет тенденции к снижению, а только лишь увеличивается». На примере пяти кодексов РФ Дмитрий Викторович показал изменчивость законодательства: «Налоговый кодекс и КоАП почти за 20 лет их существования изменялись более 600 раз». Также был затронут вопрос о «регуляторной гильотине», в рамках которой будут отменены примерно 20 тысяч актов, изданных еще в советское время. «Тем не менее, наша жизнь движется вперед, законодательство становится сложнее, но мы с надеждой смотрим в будущее», - сказал Дмитрий Першеев, пожелав всем успешной работы на форуме.

Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной Думы Федерального Собрания РФ, заслуженный юрист РФ Павел Владимирович Крашенинников провел обзор изменений гражданского права, продемонстрировав, что происходило с гражданским правом, начиная с 1917 года.

В своей речи он указал на огромное количество принятых нормативных актов, некоторые из которых вызывают вопросы. «Проблема состоит в том, что в середине 90-х годов мы отказались от перечня отмененных актов Правительства и подзаконных актов федеральных органов исполнительной власти, которые готовились на отмену», - отметил спикер, а также напомнил про юбилей вступления в силу первой части Гражданского кодекса РФ, который отмечается в этом году.

Первую часть «Корпоративное право: ключевые проблемы и перспективы развития» провел профессор кафедры гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ Дмитрий Владимирович Ломакин: «Хочу начать свое выступление со слов благодарности в адрес компании «Гарант» - организатора этого значимого для развития права в нашей стране мероприятия. Форум проходит уже не первый год и каждый раз с неизменным успехом, и я уверен, что сегодняшняя встреча не будет являться исключением».

Вторую тему «Судебное толкование общих положений ГК РФ о договоре» открыл заместитель председателя Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке, член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте РФ, заслуженный юрист РФ Василий Владимирович Витрянский.

Ведущим третьего блока стал вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ, член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте РФ, заслуженный юрист РФ Вадим Витальевич Чубаров.

Аудитории форума была предоставлена возможность задать лекторам вопросы. Авторам лучших из них были вручены книги «Отечественные конституции 1918-1978 гг.» под редакцией П.В. Крашенинникова с автографом автора и «Кодификация российского частного права 2019» под редакцией Д.А. Медведева с автографами ряда соавторов. Также все желающие могли взять у них автографы.

Много слов благодарности поступило от участников в адрес организаторов и спикеров форума.

«Хочется отметить важность проведения таких форумов, они помогают решить вопросы применения норм гражданского законодательства на практике, разрешить коллизионные вопросы. В рамках двустороннего диалога выявляются интересующие практикующих юристов вопросы, на которые законодателю необходимо обратить внимание. Неоднократно посещаю юридические форумы, но такому уровню электората можно только позавидовать! Профессионализм лекторов на высочайшем уровне! Спасибо огромное организаторам форума! Осталось очень хорошее впечатление. Многое из того, что было обозначено, буду непременно использовать в работе».

Н.А. Клёсов, Оренбургская область.

«Форум интересный. Спикеры - специалисты своего дела. Большое спасибо «Гаранту» за организацию форума!»

А.Е. Эрингтон.

«Впервые посещаю форум. Понравилось все - от организаторских моментов до подбора спикеров. Много полезного материала, сопровождающегося судебной практикой».

Екатерина Тютюнникова, адвокат.

«Спасибо спикерам и организаторам форума за подробную и полезную информацию. На форуме освещены многие острые проблемы современного законодательства. С интересом посетим следующее мероприятие».

М.Э. Рябцов, коммерческий директор ООО «Центр юридической защиты».

«Прекрасный форум, очень интересная дискуссия в рамках блока договорное право. Активные спикеры и актуальные темы».

Александр Базаров, адвокат.

«Очень приятно было принять участие во Всероссийском юридическом форуме по реформе гражданского законодательства. Рассматривался ряд важных вопросов относительно проблем и перспектив развития корпоративного права, также вопросы некоторых положений ГК РФ относительно договоров. Поднятые вопросы являются неотъемлемой частью моей работы. Полученная информация пригодится для моей дальнейшей юридической деятельности.

Анастасия Сергеевна Гардер, Юридическое бюро, г. Севастополь.