Массовые увольнения в сентябре: почти 52 тысячи россиян попросят «на выход»

Новости 25.09.2019 11:50 683

В России в сентябре ждут массовые увольнения. Под сокращения могут попасть до 51,6 тысяч россиян. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на мониторинг Росстата.

Отмечается, что мониторинг основан на данных о планируемых увольнениях, которые в органы службы занятости предоставляют работодатели. Это информация о тех, кто может потерять место из-за сокращений штата или планируемой ликвидации компании.

Как говорится в пояснениях к форме, сведения о тех, у кого заканчивается срочный трудовой договор или предстоит выход на пенсию, не указываются.

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По информации издания, наибольший риск остаться без зарплаты у работников на обрабатывающих производствах (12,6 тыс. человек), под «раздачу» также попадут работники госслужбы (7,7 тыс.) и сферы образования (5,2 тыс.).

Примечательно, что реальные масштабы увольнений значительнее статистических, ведь зачастую организации расторгают отношения по соглашению сторон или вынуждают сотрудников написать заявление об уходе по собственному желанию.

Публикация о грядущей безработице может вызвать паническую реакцию. Эксперты уверяют, что планы компаний по увольнениям снизились, но совершенно отказаться от этой меры они пока не могут.