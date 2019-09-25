Как прошел форум «Дни образования на Алтае»?

Новости 25.09.2019 11:20 1319

Первый форум «Дни Образования на Алтае» состоялся на прошлой неделе. Официальное открытие произошло в пятницу, 20 сентября. Мероприятие принимал в своих стенах Алтайский госуниверситет. Сам же форум длился в течение трех дней, с 19 по 21 сентября.

В программе было больше 20 интерактивных секций на 11 открытых площадках. Семинары посвятили финансовой грамотности, развитию дополнительного образования, иностранным языкам и дошкольной подготовке детей. Многие площадки работали в формате онлайн-конференций.

В них приняли участие эксперты со всего Сибирского федерального округа в числе которых были заместитель руководителя Центра проектного управления и цифрового развития образования ИПЭИ РАНХиГС Кирилл Заведенский, генеральный директор компании «Мобильное электронное образование» Александр Кондаков, доктор философских наук, заведующий лабораторией компетентностных практик образования МГПУ, главный научный сотрудник Федерального института развития образования Александр Попов и многие другие.

Также в рамках форума прошла стратегическая сессия нацпроекта «Образования».

По словам министра образования и науки Алтайского края Максима Костенко, основной целью проведения форума можно считать подведение итогов прошедшего учебного года.

«Кроме того необходимо обозначить задачи на следующий год и синхронизировать наши настройки, наше видение и понимание в реализации национального проекта «Образование» в регионе и также 10 инициатив губернатора Виктора Томенко по развитию образования в крае», - пояснил министр.

Также под руководством регионального Минобрнауки прошел Открытый конкурс на включение в стратегический резерв системы образования Алтайского края, который получил название #ЛиДИРуем22. Он проводится в рамках 10 инициатив губернатора Виктора Томенко при поддержке краевого министерства образования и науки.

В нем приняли участие преподаватели, директора школ и другие работники образовательной и научной сферы. Участники представили свои проекты на суд экспертов, среди которых были представители научного сообщества, депутаты БГД и АКЗС.

Тематика проектов участников оказалось очень разнообразной: от занятий по самбо в школах, до актуализации изучения истории, в том числе – родного края.

Максим Костенко поблагодарил конкурсантов за их смелость в желании заявить о себе и не побояться выслушать критические замечания со стороны членов жюри.

«Каждый проект уникален по-своему. Многие из них относятся к глобальным трендам. Мы надеемся, что в следующем году мы будем говорить не только о новом победителе, но и о последующей реализации сегодняшних идей», - сказал он.

Глава Минобрнауки также заявил, что проекты участников конкурса будут в дальнейшем поддерживаться со стороны министерства.

Что касается победителя конкурса, им оказался барнаулец Роман Шабанов, который занимает должность заместителя директора по воспитательной работе Алтайского промышленно-экономического колледжа. Его проект «Билет в будущее» получил самые высокие оценки экспертов. Он направлен на раннюю профориентацию школьников. Выявление их талантов на начальном этапе жизненного пути поможет им добиться в будущем высоких профессиональных результатов.

Со своей стороны Минобрнауки будет курировать его реализацию.