Госдума приняла закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах

Новости 25.09.2019 13:20 693

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет на продажу алкогольной продукции в жилых домах, передает ТАСС.

Инициаторами законопроекта выступили депутаты фракции «Единая Россия». По словам парламентариев, мотив разработки и принятия документа связан с постоянными жалобами граждан. Жители многоквартирных домов жалуются на размещение кафе, баров и прочих точек розничной продажи спиртным в зонах жилой застройки.

Данный законопроект наделяет региональную власть правом полного запрета или проработкой дополнительных условий для розничной продажи алкоголя в домах и на прилегающим к ним территориям.

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Правительство уже высказалось о поддержке документа и призвало его доработать ко второму чтению. Кроме того, парламентарии предложили установить норму, при которой продажа алкоголя будет разрешена только при наличии площади зала для обслуживания клиентов не менее 20 кв.м.

Напомним, что с весны текущего года депутаты АКЗС обсуждают вопрос продления для продажи спиртного с 21 до 23 часов. Предлагается это сделать для борьбы с «псевдобарами», которые представляют из себя обычные пивные магазины, но при соблюдении ряда минимальных норм могут круглосуточно принимать посетителей, что доставляет неудобства жильцам домов, в которых такие бары располагаются.

Однако пока инициатива не получила дальнейшего развития.