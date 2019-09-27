ВТБ и Visa начали принимать платежи с помощью смартфона

Новости 25.09.2019 16:50 377

Банк ВТБ совместно с Visa начали тестирование технологии, позволяющей использовать смартфон для приема электронных платежей в России. Банк обеспечит эквайринговое обслуживание мобильного приложения SoftPOS для самозанятых россиян и предприятий микробизнеса. Теперь они смогут принимать оплату за предоставляемые услуги, не приобретая специальное оборудование.

Новое решение поможет расширить сферу использования безналичных расчетов. Для этого достаточно скачать в свой смартфон специальное приложение SoftPOS в ОС Android и в дальнейшем использовать устройство в качестве платежного терминала. Процесс выглядит так же, как и при оплате бесконтактным способом. Для совершения платежа покупателю достаточно приложить к телефону продавца бесконтактную карту или мобильный телефон, подключенный к Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.

«Для нас большая честь стать эквайером новой технологии. Данный проект – это большой шаг вперед на пути к полной цифровизации и уходу в безналичные платежи. В будущем мы планируем предоставить подобную возможность установки приложения не только для телефонов на платформе Android, но и для всех других марок», - отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.