Бывший участок под IKEA в Барнауле оказался невостребованным на торгах

Новости 25.09.2019 10:50 893

В краевой столице накануне состоялся аукцион на право заключения договора аренды сроком на 3,5 года. Единственным лотом стал гигантский земельный участок, который расположен рядом с пересечением Павловского тракта и улицы Просторной.

Попытка реализовать данное имущество оказалась неудачной. На данный объект не нашлось покупателей. Вероятно, в ближайшее время лот будет повторно выставлен по сниженной цене.

Как информирует «Алтайский портал недвижимости», территория находится в федеральной собственности и предназначена для строительства торгово-развлекательных центров или объектов общественного питания, а также бытового обслуживания.

В Барнауле на аукцион выставили бывший участок IKEA Новости 10.09.2019 10:50 Начальная цена лота превышает 69 млн рублей 693

Согласно данным публичной кадастровой карты, площадь участка составляет 242 761 кв. м, это в 2 раза больше территории, на которой сейчас расположены по соседству ТРЦ «Арена» и магазин «Леруа Мерлен».

Начальная цена лота составляла 69 107 259 рублей. Примечательно, что кадастровая стоимость выставленной на аукцион земли оценена в почти 1,9 млрд рублей. Напомним, именно здесь несколько лет назад планировалось строительство магазина шведской компании IKEA в Барнауле, данная территория якобы входила в перечень потенциальных участков для его размещения.