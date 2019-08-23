«Ашан» закрывает магазин в одном городов Сибири

Новости 25.09.2019 12:15 334

О планах закрытия гипермаркета «Ашан» в Новокузнецке официально сообщили в самой компании «Ашан ритейл Россия». Известно, что 30 ноября, спустя три года после открытия магазин прекратит работу, сообщает «Коммерсант-Сибирь».

При открытии в 2016 году он стал первым из сети гипермаркетов в Кемеровской области. Площадь составляла 12 тысяч кв.м.

По словам руководства компании, на сегодняшний день идет активный процесс анализа показателей магазинов по всей России. Это делается в связи с переходом на новую бизнес-модель работы.

«Решения принимаются по каждой отдельной площадке и не стоит их масштабировать на все точки сети. Планы по закрытию не связаны с конкретными форматами или городами. Компания использует подход, при котором оценивает эффективность того или иного магазина и перераспределяет ресурсы»,— пояснили в «Ашан ритейл Россия».

Ранее в СМИ появились слухи о закрытии. О вероятном закрытии двух гипермаркетов «Ашан» сообщили в «Алтапресс». Позднее в самой компании пояснили, что планов по уходу с российского рынка нет, однако про уход из Барнаула ничего конкретного сказано не было.