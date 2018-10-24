Более 500 учреждений ликвидирует МЧС России

Новости 25.09.2019 13:50 393

Российское МЧС объявило о планах реорганизации министерства, в результате которой до конца следующего года будет ликвидировано 578 учреждений ведомства. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Отмечается, что оптимизация будет запущена с 2020 года. Под ликвидацию попадет часть пожарно-спасательных подразделений, центров управления в кризисных ситуациях, а также часть центров Государственной инспекции по маломерным судам и центр материально-технического обеспечения, уточнили в ведомстве.

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Реорганизация началась еще осенью 2018 года. Она затронула четыре региональных центра (Центральный, Сибирский, Северо-Западный и Южный) и Центр управления в кризисных ситуациях.

Сутью реформирования является сокращение излишних управленческих звеньев, устранение дублирующих функций, а также эффективное управление центральным аппаратом ведомства территориальными органами.

Как пишут СМИ, сотрудникам будут предложены вакантные должности в территориальных органах, либо будут выплачены компенсации за расторжение контрактов.