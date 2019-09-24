Мусорный полигон загорелся в Новосибирске

Новости 25.09.2019 10:20 303

В районе Хилокского рынка в Новосибирске произошел пожар на мусорном полигоне. О причинах пожара пока неизвестно. Однако известно, что в прошлом году там же уже был пожар. Тогда со стороны местной мэрии прозвучала версия о поджоге. Об этом пишет Тайга.инфо.

«По данным единой дежурно-диспетчерской службы, на полигоне произошло возгорание на площади около 3 тысяч кв. м, — сообщает пресс-служба мэрии.

Спустя несколько часов возгорание было ликвидировано. На месте тушения вместе с МЧС работала спецтехника предприятия.

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В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что открытое горение ликвидировано на площади 400 кв. м.

«Несмотря на ликвидацию пожара, продолжается глубинное тление, из-за чего близлежащая территория сейчас задымлена. Ведется мониторинг обстановки. Ветреная погода способствует рассеиванию дыма», - заявили в ведомстве.

Угроза распространения пожара снята, подчеркнули в МЧС. Специалисты сейчас изучают все обстоятельства возгорания для выяснения причины пожара.

«Из-за пожара на Хилокской свалке левый берег затянуло дымом, сообщают многочисленные очевидцы», - говорится в сообществе «АСТ-54».

Напомним, что полигон «Левобережный» горит уже не в первый раз. Летом 2018 года на протяжении нескольких дней огонь распространился на территории около 3 тысяч кв.м. Дымом были охвачены несколько микрорайонов. Мэрия тогда выдвинула версию о поджоге.