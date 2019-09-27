АлтГТУ им. И.И. Ползунова запускает проект «Пригласи ученого АлтГТУ»

Новости 25.09.2019 12:50 193

Школам Алтайского края предложено выбрать интересную тему и преподавателя из представленного АлтГТУ списка https://www.altstu.ru/structure/unit/oso/news/17121 и пригласить на занятие.

В списке более 50 интерактивных занятий, которые организуют преподаватели и ученые АлтГТУ. Они готовы провести как лекционные, так и практические занятия со школьниками по различным дисциплинам – физике, математике, информатике, химии, экономике, иностранным языкам, истории. Особый интерес вызовут практические занятия ученых института биотехнологии, пищевой и химической инженерии, энергетического факультета и факультета специальных технологий.

Как отмечают на факультете довузовской подготовки Алтайского государственного технического университета, школьники смогут получить дополнительные знания по предметам, познакомиться с научными достижениями в различных областях науки. «От сельских школ мы тоже ждем заявки, – подчеркивает Николай Белоусов, декан факультета довузовской подготовки. – Для них мы организуем научные десанты ученых АлтГТУ. От одной школы мы ждем не более пяти заявок. Занятия школой не оплачиваются».

Заявки необходимо направлять на электронную почту yarovicova.vica@mail.ru.

Телефон для справок: (3852) 29-08-92.