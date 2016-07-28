Алтайские врачи провели уникальную операцию девочке-подростку

Новости 25.09.2019 9:20 309

В Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства провели уникальную операцию. Девочке-подростку удалили опухоль диаметром более 10 см.

Как передает пресс-служба регионального Минзрава, образование располагалось в анатомически сложном месте. Опухоль занимала практически все переднее средостение, оттесняла сердце в правую сторону и поджимала корень легкого. У 12-летней пациентки периодически поднималась высокая температура, она жаловалась на кашель, боль в груди.

«На консилиуме было решено удалять опухоль эндоскопическим способом, через небольшие проколы. Поскольку такое хирургическое вмешательство менее травматично для ребенка. Операция, которая длилась около двух часов, прошла успешно», - рассказал хирург Константин Тен.

По словам врача, уже на вторые сутки после проведения операции девочка начала ходить. По ее словам, она чувствует себя удовлетворительно и готова отправиться домой. Алтайские хирурги говорят, в ближайшее время она сможет вернуться к привычному образу жизни.

В Алтайском крае опухоль такого размера и в таком месте эндоскопическим способом ребенку удаляли впервые. По словам краевых специалистов, подобные хирургические вмешательства в России проводят только в медицинских учреждениях Москвы.