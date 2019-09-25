На Алтае обсудили создание второго национального парка. А где же первый?

Новости 25.09.2019 7:10 1410

Накануне в Барнауле прошло заседание рабочей группы по созданию в регионе национального парка «Горная Колывань», который должен появиться к 2023 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

Нацпарк №2 – «Горная Колывань»

Ранее министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин заявлял, что регион находится на предпоследнем месте в Сибири по площади особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Он отметил, что больший процент таких зон благотворно повлияет на развитие туризма в крае.

«До 2025 года нам необходимо увеличить площади особой охраны практически в два раза и достигнуть отметки в почти 10% от общей площади территории края. Мы достигли пока 5,3%, это более 800 тыс. гектаров. (...) Нам этого недостаточно. Оценку востребованности этих территорий можно сделать по уровню туристического потока. Для нас главное, конечно, не цифры. Важно, чтобы территория считалась экологически чистой», - сказал Попрядухин во вторник на заседании.

По мнению главы Минприроды, существенную роль в увеличении площади ООПТ в регионе сыграет создание нацпарка «Горная Колывань». В будущую ООПТ, которая станет самой большой в Алтайском крае, могут войти территории восьми районов края. Ее площадь составит около 215 тысяч га.

«Территория обладает большим природоохранным потенциалом. Это живописные ландшафты, коренные леса, черневая тайга, краснокнижные животные и растения. Культурно-историческая ценность высокая: это место, где развивалась камнерезная и рудная промышленности. Инвестиционная привлекательность высокая. Создание этого нацпарка будет очень сложным, но мы должны его образовать к 2023 году», - пояснила ведущий специалист управления по сопровождению и реализации федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» Минприроды РФ Любовь Фалалеева.

Она отметила, что на территории нацпарка будут выделены наиболее привлекательные участки - для развития экологического туризма. В целом, по мнению Фалалеевой, создание нацпарка станет для региона настоящим прорывом в социально-экономическом развитии.

«Политсибру» ранее уже писал, что в опубликованной на днях стратегии развития туризма в России Алтайский край назван одним из приоритетных регионов, а экотуризм вошел в число приоритетных направлений.

Экотуризм и горные лыжи: стратегия развития «Двух Алтаев» утверждена правительством РФ Новости 23.09.2019 11:50 Утверждена стратегия развития туризма в РФ до 2035 года, «Два Алтая» вошли в число приоритетных регионов 456

«У территории будущего нацпарка - значительный природный и культурно-исторический потенциал мирового и общегосударственного значения, что явится серьезным магнитом для развития туризма. Речь идет о территории на стыке равнинных и горных пространств - разнообразный ландшафт, богатство биоразнообразия. Планируется, что в территорию парка войдет и знаменитая Денисова пещера. Такого в России еще не было», - заявил министр природных ресурсов и экологии края Владимир Попрядухин.

При этом он подчеркнул, что при создании парка возникнет множество проблем, так как территория в значительной степени освоена - на ней ведется добыча полезных ископаемых.

Нацпарк №1 – «Тогул»

Если проблемы со вторым на Алтае нацпарком еще впереди, то сложности с первым, основой которого станут заказники Тогульский и Ельцовский, начались уже сейчас. Сроки его создания перенесены с 2019 на 2021 год из-за протеста местных жителей, которые опасаются потери возможности вести привычную деятельность - собирать грибы и ягоды, заготавливать лекарственные травы.

«Мы почти урегулировали этот вопрос с населением. Объяснили, что будут выделены функциональные зоны хозяйственного назначения и рекреационного. Местному населению, которое живет там по прописке, вход будет обеспечен», - подчеркнула Фалалеева.

По ее словам, работа по созданию парка «Тогул» проведена колоссальная. Однако финансирование пока не направлено в регион из-за срыва сроков.

В августе власти Алтайского края заявляли о том, что если нацпарк «Тогул» не будет создан, то регион в ближайшие 10-15 лет потеряет природные комплексы таежных низкогорий Салаирского кряжа, где произрастает 29 видов растений, лишайников и грибов, а также 43 вида животных, включенных в Красные книги края и страны. Это ключевая орнитологическая территория международного значения.

5,3% площадей Алтайского края относятся к особому статусу охраны. В ближайшие годы предусмотрено создание 8 заказников, одного дендрологического парка, двух нацпарков, более 20 памятников природы. Это позволит достичь отметки 1 млн 616 тыс. га, что составит почти 9,6% от общей площади региона.